Яке сьогодні, 21 лютого, свято: що не можна робити, народні прикмети і кому молитися

Сьогодні, 21 лютого, православні відзначають одразу кілька важливих церковних свят. Цього дня згадують преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського, а також вшановують Козельщинську (Козельщанську) ікону Божої Матері. В народі ж цей день отримав назву Тимофій Весняний. До кінця року залишається 313 днів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які сьогодні ще пам'ятні дати, у кого День ангела, а також які прикмети та заборони 21 лютого існують.
Преподобний Тимофій Олімпійський. Цей святий, що жив у VII-VIII століттях, відомий своїм аскетичним життям та чернечими подвигами. З юних років він обрав шлях служіння Богу, прийнявши постриг у пустелі, а згодом оселившись на Олімпійській горі, де заснував монастир. Преподобний Тимофій прославився даром чудотворення та зцілення, а також суворим дотриманням чернечих правил.
Архієпископ Євстафій Антіохійський. Святитель Євстафій, який жив у IV столітті, був видатним церковним діячем свого часу. Він відстоював православну віру у боротьбі з аріанською єрессю, за що зазнав переслідувань та був висланий з Антіохії. Євстафій відомий своєю мудрістю, богословськими працями та відданістю Церкві.
Козельщинська (Козельщанська) ікона Божої Матері. Ця чудотворна ікона є однією з найшанованіших в Україні. Згідно з переказами, вона була привезена в Україну з Італії у XVIII столітті. Ікона прославилася численними чудесами та зціленнями, особливо від тілесних недуг. Перед Козельщанською іконою моляться про здоров'я, зцілення від хвороб, а також про допомогу у сімейних справах.
Сьогодні краще утриматися від важкої роботи, особливо на землі. Цей день варто присвятити молитві, духовним роздумам та відпочинку.
21 лютого також не можна сваритися, лихословити та вступати в конфлікти. День потрібно провести у мирі та злагоді з близькими.
Вважається, що на Тимофія Весняного не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Добрі справи та милосердя особливо цінуються у цей день.
Існує повір'я, що сьогодні не варто залишати дім неприбраним, адже безлад може привернути негаразди. Тому 21 лютого намагалися підтримувати чистоту та порядок у домі.
У народі день 21 лютого отримав назву Тимофій Весняний, адже, попри зимову погоду, люди вже відчували наближення весни. З цим днем пов'язано чимало прикмет та традицій.
Наприклад, наші предки вважали, що якщо на Тимофія Весняного сонячно, то весна буде рання. Якщо ж день похмурий - варто чекати затяжної зими. Звертали увагу і на вітер: південний вітер віщував теплу погоду, а північний - холоди.
Хоча до справжньої весни ще далеко, на Тимофія Весняного селяни починали готуватися до польових робіт. Перевіряли запаси насіння, ремонтували сільськогосподарський інвентар та готували розсаду.
У цей день існувала традиція вмиватися талою водою. В давнину українці вірили, що це додасть здоров'я та краси на цілий рік.
Також 21 лютого намагалися провести день активно, на свіжому повітрі, щоб набратися сил після зими.
Сьогодні у молитвах просять про зміцнення віри, зцілення від хвороб, допомогу у важких обставинах та благополуччя для себе та своїх близьких.
21 лютого іменини за церковним календарем відзначають Тимофій, Євстафій, Георгій, Захар, Григорій, Данило, Олександр, Іван, Костянтин, Георгій, Павло, Ольга.
Привітання з Днем ангела:
Всесвітній день екскурсовода. Це професійне свято, започатковане у 1990 році. Воно відзначає важливу роль екскурсоводів у туризмі, їхній внесок у популяризацію культури та історії, а також сприяє розвитку якісного та сталого туризму.
Міжнародний день рідної мови. Проголошений ЮНЕСКО і відзначається щороку 21 лютого. Його мета підкреслити важливість мовного та культурного різноманіття, сприяти багатомовності та захисту рідних мов у світі.
21 лютого 2025 року - 1094-й день війни в Україні.
Раніше ми розповідали про те, коли будуть Великдень, Благовіщення й Вербна неділя за новим календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар ПЦУ, Вікіпедія.