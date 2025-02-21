Яке сьогодні, 21 лютого, свято: що не можна робити, народні прикмети і кому молитися

Сьогодні, 21 лютого, православні відзначають одразу кілька важливих церковних свят. Цього дня згадують преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського, а також вшановують Козельщинську (Козельщанську) ікону Божої Матері. В народі ж цей день отримав назву Тимофій Весняний. До кінця року залишається 313 днів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які сьогодні ще пам'ятні дати, у кого День ангела, а також які прикмети та заборони 21 лютого існують.

Кого вшановують 21 лютого за церковним календарем?

Преподобний Тимофій Олімпійський. Цей святий, що жив у VII-VIII століттях, відомий своїм аскетичним життям та чернечими подвигами. З юних років він обрав шлях служіння Богу, прийнявши постриг у пустелі, а згодом оселившись на Олімпійській горі, де заснував монастир. Преподобний Тимофій прославився даром чудотворення та зцілення, а також суворим дотриманням чернечих правил.

Архієпископ Євстафій Антіохійський. Святитель Євстафій, який жив у IV столітті, був видатним церковним діячем свого часу. Він відстоював православну віру у боротьбі з аріанською єрессю, за що зазнав переслідувань та був висланий з Антіохії. Євстафій відомий своєю мудрістю, богословськими працями та відданістю Церкві.

Козельщинська (Козельщанська) ікона Божої Матері. Ця чудотворна ікона є однією з найшанованіших в Україні. Згідно з переказами, вона була привезена в Україну з Італії у XVIII столітті. Ікона прославилася численними чудесами та зціленнями, особливо від тілесних недуг. Перед Козельщанською іконою моляться про здоров'я, зцілення від хвороб, а також про допомогу у сімейних справах.

Що не можна робити сьогодні, 21 лютого

Сьогодні краще утриматися від важкої роботи, особливо на землі. Цей день варто присвятити молитві, духовним роздумам та відпочинку.

21 лютого також не можна сваритися, лихословити та вступати в конфлікти. День потрібно провести у мирі та злагоді з близькими.

Вважається, що на Тимофія Весняного не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Добрі справи та милосердя особливо цінуються у цей день.

Існує повір'я, що сьогодні не варто залишати дім неприбраним, адже безлад може привернути негаразди. Тому 21 лютого намагалися підтримувати чистоту та порядок у домі.

Народні традиції та прикмети 21 лютого

У народі день 21 лютого отримав назву Тимофій Весняний, адже, попри зимову погоду, люди вже відчували наближення весни. З цим днем пов'язано чимало прикмет та традицій.

Наприклад, наші предки вважали, що якщо на Тимофія Весняного сонячно, то весна буде рання. Якщо ж день похмурий - варто чекати затяжної зими. Звертали увагу і на вітер: південний вітер віщував теплу погоду, а північний - холоди.

Хоча до справжньої весни ще далеко, на Тимофія Весняного селяни починали готуватися до польових робіт. Перевіряли запаси насіння, ремонтували сільськогосподарський інвентар та готували розсаду.

У цей день існувала традиція вмиватися талою водою. В давнину українці вірили, що це додасть здоров'я та краси на цілий рік.

Також 21 лютого намагалися провести день активно, на свіжому повітрі, щоб набратися сил після зими.

Сьогодні у молитвах просять про зміцнення віри, зцілення від хвороб, допомогу у важких обставинах та благополуччя для себе та своїх близьких.

У кого День ангела сьогодні

21 лютого іменини за церковним календарем відзначають Тимофій, Євстафій, Георгій, Захар, Григорій, Данило, Олександр, Іван, Костянтин, Георгій, Павло, Ольга.

Привітання з Днем ангела:

Сьогодні твій День ангела! Нехай цей день буде наповнений теплом, щирими посмішками та гарним настроєм. Бажаю тобі благословення, здоров'я та всіх земних благ!

У День твого ангела хочу побажати тобі: нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою добра та світла, дарує міцне здоров'я, віру в себе та щастя у кожному дні!

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю тобі миру в душі, тепла в серці, і щоб кожен день приносив лише радість та позитив.

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, здійснення мрій та Божої допомоги у всіх добрих справах. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч!

Які ще пам’ятні дати 21 лютого

Всесвітній день екскурсовода. Це професійне свято, започатковане у 1990 році. Воно відзначає важливу роль екскурсоводів у туризмі, їхній внесок у популяризацію культури та історії, а також сприяє розвитку якісного та сталого туризму.

Міжнародний день рідної мови. Проголошений ЮНЕСКО і відзначається щороку 21 лютого. Його мета підкреслити важливість мовного та культурного різноманіття, сприяти багатомовності та захисту рідних мов у світі.

21 лютого 2025 року - 1094-й день війни в Україні.