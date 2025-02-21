Какой сегодня, 21 февраля, праздник: что нельзя делать, народные приметы и кому молиться

Сегодня, 21 февраля, православные отмечают сразу несколько важных церковных праздников. В этот день вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, а также почитают Козельщинскую (Козельщанскую) икону Божьей Матери. В народе же этот день получил название Тимофей Весенний. До конца года остается 313 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще памятные даты, у кого День ангела, а также какие приметы и запреты 21 февраля существуют.

Кого чествуют 21 февраля по церковному календарю?

Преподобный Тимофей Олимпийский. Этот святой, живший в VII-VIII веках, известен своей аскетической жизнью и монашескими подвигами. С юных лет он избрал путь служения Богу, приняв постриг в пустыне, а впоследствии поселившись на Олимпийской горе, где основал монастырь. Преподобный Тимофей прославился даром чудотворения и исцеления, а также строгим соблюдением монашеских правил.

Архиепископ Евстафий Антиохийский. Святитель Евстафий, живший в IV веке, был выдающимся церковным деятелем своего времени. Он отстаивал православную веру в борьбе с арианской ересью, за что подвергся преследованиям и был выслан из Антиохии. Евстафий известен своей мудростью, богословскими трудами и преданностью Церкви.

Козельщинская (Козельщанская) икона Божьей Матери. Эта чудотворная икона является одной из самых почитаемых в Украине. Согласно преданию, она была привезена в Украину из Италии в XVIII веке. Икона прославилась многочисленными чудесами и исцелениями, особенно от телесных недугов. Перед Козельщанской иконой молятся о здоровье, исцелении от болезней, а также о помощи в семейных делах.

Что нельзя делать сегодня, 21 февраля

Сегодня лучше воздержаться от тяжелой работы, особенно на земле. Этот день стоит посвятить молитве, духовным размышлениям и отдыху.

21 февраля также нельзя ссориться, сквернословить и вступать в конфликты. День нужно провести в мире и согласии с близкими.

Считается, что на Тимофея Весеннего нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Добрые дела и милосердие особенно ценятся в этот день.

Существует поверье, что сегодня не стоит оставлять дом неубранным, ведь беспорядок может привлечь проблемы. Поэтому 21 февраля старались поддерживать чистоту и порядок в доме.

Народные традиции и приметы 21 февраля

В народе день 21 февраля получил название Тимофей Весенний - ведь несмотря на зимнюю погоду, люди уже чувствовали приближение весны. С этим днем связано немало примет и традиций.

Например, наши предки считали, что если на Тимофея Весеннего солнечно, то весна будет ранняя. Если же день пасмурный - стоит ждать затяжной зимы. Обращали внимание и на ветер: южный ветер предвещал теплую погоду, а северный - холода.

Хотя до настоящей весны еще далеко, на Тимофея Весеннего крестьяне начинали готовиться к полевым работам. Проверяли запасы семян, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь и готовили рассаду.

В этот день существовала традиция умываться талой водой. В древности украинцы верили, что это придаст здоровья и красоты на целый год.

Также 21 февраля старались провести день активно, на свежем воздухе, чтобы набраться сил после зимы.

Сегодня в молитвах просят об укреплении веры, исцелении от болезней, помощи в трудных обстоятельствах и благополучии для себя и своих близких.

У кого День ангела сегодня

21 февраля именины по церковному календарю отмечают Тимофей, Евстафий, Георгий, Захар, Григорий, Даниил, Александр, Иван, Константин, Георгий, Павел, Ольга.

Поздравления с Днем ангела:

Сегодня твой День ангела! Пусть этот день будет наполнен теплом, искренними улыбками и хорошим настроением. Желаю тебе благословения, здоровья и всех земных благ!

В День твоего ангела хочу пожелать тебе: пусть ангел-хранитель ведет тебя дорогой добра и света, дарит крепкое здоровье, веру в себя и счастье в каждом дне!

Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю тебе мира в душе, тепла в сердце, и чтобы каждый день приносил только радость и позитив.

С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, исполнения желаний и Божьей помощи во всех добрых делах. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом!

Какие еще памятные даты 21 февраля

Всемирный день экскурсовода. Это профессиональный праздник, основанный в 1990 году. Он отмечает важную роль экскурсоводов в туризме, их вклад в популяризацию культуры и истории, а также способствует развитию качественного и устойчивого туризма.

Международный день родного языка. Провозглашен ЮНЕСКО и отмечается ежегодно 21 февраля. Его цель подчеркнуть важность языкового и культурного многообразия, способствовать многоязычию и защите родных языков в мире.

21 февраля 2025 года - 1094-й день войны в Украине.