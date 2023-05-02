UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо найшкідливіше для здоров’я сало, яке краще не купувати

Є вид сала, який дуже шкідливий для здоров'я (фото: facebook.com/Kontynent.Kyiv)
Автор: Styler

В Україні сало - культовий продукт і справжня національна страва. Люди його споживають у будь-яку пору року. Але чи варто "налягати" на сальце?

Відповідь на це питання у своєму Instagram дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

В чому користь сала?

З давніх-давен українці їдять сало. І не дарма! Адже в цьому продукті містить безліч поживних речовин. Зокрема мова йде про:

  • вітамін А - корисний для зору
  • вітамін D - для здоров'я кісток, зубів і м'язів
  • вітамін Е - для здорової шкіри
  • вітамін К - корисний для роботи серця

Ці вітаміни корисно впливають на здоров'я людини та запобігають багатьом захворюванням, зокрема серцево-судинні.

Проте користь від сала можна отримати лише тоді, якщо споживати його правильно.

"Салом варто смакувати, але робити це треба в міру та з розумом", - наголошує сімейний лікар.

Яке сало найбільш корисне?

Зазвичай українці споживають сало в такому вигляді: солене, копчене, мариноване, варене і смажене.

За словами лікаря, найбільш безпечне для здоров'я - солоне сало (солонина по-народному).

Річ у тім, що при солінні сало майже не втрачає жодних своїх корисних властивостей.

А найбільш шкідливе сало - яке?

Цуряк наголошує: копчене та смажене сало є найбільш шкідливим для здоров'я людини!

При зловживанні цими видами сала неминуче збільшується ризик панкреатиту, холециститу, каміння в жовчному міхурі, збільшеного рівня холестерину в крові та інших захворювань.

Нагадаємо, до цього лікар розповів, кому не можна їсти помідори.

Читайте також, які українські продукти є суперфудами.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктиЗдорова їжа