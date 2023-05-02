Названо найшкідливіше для здоров’я сало, яке краще не купувати

В Україні сало - культовий продукт і справжня національна страва. Люди його споживають у будь-яку пору року. Але чи варто "налягати" на сальце?
Відповідь на це питання у своєму Instagram дав сімейний лікар Михайло Цюрак.
З давніх-давен українці їдять сало. І не дарма! Адже в цьому продукті містить безліч поживних речовин. Зокрема мова йде про:
Ці вітаміни корисно впливають на здоров'я людини та запобігають багатьом захворюванням, зокрема серцево-судинні.
Проте користь від сала можна отримати лише тоді, якщо споживати його правильно.
"Салом варто смакувати, але робити це треба в міру та з розумом", - наголошує сімейний лікар.
Зазвичай українці споживають сало в такому вигляді: солене, копчене, мариноване, варене і смажене.
За словами лікаря, найбільш безпечне для здоров'я - солоне сало (солонина по-народному).
Річ у тім, що при солінні сало майже не втрачає жодних своїх корисних властивостей.
Цуряк наголошує: копчене та смажене сало є найбільш шкідливим для здоров'я людини!
При зловживанні цими видами сала неминуче збільшується ризик панкреатиту, холециститу, каміння в жовчному міхурі, збільшеного рівня холестерину в крові та інших захворювань.
Нагадаємо, до цього лікар розповів, кому не можна їсти помідори.
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