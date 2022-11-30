Який бензин можна використовувати для генератора, а який - точно не варто

Який бензин обирати?

Якщо мова йде про бензиновий генератор, то варто розуміти, що не всі марки палива підійдуть для використання. Від якості бензину залежить функціональність генератора його надійність і термін експлуатації. До того ж хороше паливо допоможе власнику заощаджувати.

Використання бензину з невеликим октановим числом може призвести до пошкоджень генератора. Річ у тім, що таке паливо не згоряє повністю та залишає на стінках своєрідні відкладення.

Експерти кажуть, що ідеальним за співвідношенням ціна-якість є бензин А92. Натомість високооктановий А95 чи А98 краще залишити для двигунів спортивних автомобілів.

Щодо змішування палива з моторною оливою, то заливати в бак слід виключно чистий бензин А92. У двотактних двигунах допускається змішування бензину та олії в пропорції 50 до 1.

Під час вибору бензину для генератора також зверніть увагу на:

вік палива. Якщо воно зберігається понад пів року, втрачає свої властивості та характеристики.

температуру зберігання. Чим вона вища, тим швидше проходять процеси окислення бензину, знижуючи октанове число.

наявність свинцевих домішок. Завдяки їм двигун працює ефективніше, а на свічках не утворюється нагар.

Від вибору палива залежить ефективна робота генератора (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як безпечно використовувати генератор?

Одяг

Техніка безпеки при роботі з генератором вимагає працювати в сухому одязі. Волосся сховайте під головним убором. Руки необхідно захищати гумовими рукавичками.

Не допускайте тривалого контакту палива та інших рідин електрогенератора зі шкірою. При потраплянні рідин на шкіру промийте місце потрапляння водою, а при потраплянні бензину або масла на одяг ретельно виперіть його.

Розташування

Генератор можна розміщувати лише на відкритому повітрі або в просторому приміщенні зі справною вентиляцією та можливістю провітрювання. Відстань до стін та іншого обладнання повинна бути більше одного метра.

Техніка безпеки при роботі з бензогенератором забороняє перебувати поруч будь-яким стороннім особам або тваринам.

Підключення

Підключення повинно проводитися в добре провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі.

Перевірте рівень вологості, приберіть вогненебезпечні речовини та матеріали, які легко спалахують. Одягніть сухий захисний одяг і гумові рукавички. Також не забудьте заправити генератор паливом, якщо в цьому є необхідність.