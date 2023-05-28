Яке морозиво найнебезпечніше влітку: експерти назвали чіткі відмінності

Не купуйте морозиво на вулиці

До вибору морозива намагайтеся ставитися серйозно, оскільки буквально одна кулька або одна порція може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Експерти не рекомендують у спекотні дні купувати морозиво просто неба - на різних відкритих лотках.

"Якщо це продаж просто неба - без проточної води та належних санітарних умов, то краще таку продукцію не купувати, тому що ви не знаєте, які бактерії можуть потрапити на продукт з навколишнього середовища", - пояснює заступник голови громадського контролю захист прав споживача Ольга Котехова.

Уважно вивчайте склад

Склад морозива, що продається на вулиці, залишається загадкою. Зазвичай, етикетки зі складом такого десерту ніде немає.

І під питанням якість продукту, оскільки продавці часто з метою економії вимикають морозильні камери на ніч.

Якщо морозиво розтануло, а потім знову замерзло, то з холодного десерту воно перетворюється на холодну отруту.

Ложка – джерело мікробів

Також сумніви викликає ложка, якою набирають м'які сорти морозива. Не відомо, яка кількість інфекцій на ній може бути.

"По-перше, для кожного виду морозива має бути окрема ложка. По-друге, у публічному доступі має бути графік дезінфекції та миття цих девайсів", - наголошує експерт.

Клієнти мають право цікавитись не тільки графіком миття посуду для морозива, а й попросити показати свідоцтво про якість товару та дізнатися інформацію про реалізатора продукції.

У крайньому разі просто подивіться, в якій воді миють ложку для морозива. Фахівці попереджають, що лише один контакт продукту з нею може спричинити невтішні наслідки.

"Зазвичай продавець має окрему чашу з брудною водою, в якій вони "миють" цю ложку протягом дня, а потім роздають нею морозиво. У вас може бути харчове отруєння тільки через цю воду, яку вони набрали невідомо де, і це у найкращому разі. У гіршому – гепатит A, оскільки він передається через воду", – розповів виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов.

А яке можна купувати?

Тому спекотного дня експерти рекомендують купувати тільки морозиво в упаковках - воно менше контактує з людьми й має низьку ймовірність заразити вас хворобами.

А на упаковці варто шукати позначення ДСТУ 4733 – це означає, що морозиво виготовлене лише з молока.