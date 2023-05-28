Яке морозиво найнебезпечніше влітку: експерти назвали чіткі відмінності

Прохолодне, смачне та солодке морозиво часто стає перекушуванням у спекотний день. Ще воно здатне підняти настрій та охолодити під час спеки. Але далеко не завжди ми знаємо, що їмо насправді.
Яке морозиво найнебезпечніше влітку - читайте в матеріалі нижче.
До вибору морозива намагайтеся ставитися серйозно, оскільки буквально одна кулька або одна порція може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.
Експерти не рекомендують у спекотні дні купувати морозиво просто неба - на різних відкритих лотках.
"Якщо це продаж просто неба - без проточної води та належних санітарних умов, то краще таку продукцію не купувати, тому що ви не знаєте, які бактерії можуть потрапити на продукт з навколишнього середовища", - пояснює заступник голови громадського контролю захист прав споживача Ольга Котехова.
Склад морозива, що продається на вулиці, залишається загадкою. Зазвичай, етикетки зі складом такого десерту ніде немає.
І під питанням якість продукту, оскільки продавці часто з метою економії вимикають морозильні камери на ніч.
Якщо морозиво розтануло, а потім знову замерзло, то з холодного десерту воно перетворюється на холодну отруту.
Також сумніви викликає ложка, якою набирають м'які сорти морозива. Не відомо, яка кількість інфекцій на ній може бути.
"По-перше, для кожного виду морозива має бути окрема ложка. По-друге, у публічному доступі має бути графік дезінфекції та миття цих девайсів", - наголошує експерт.
Клієнти мають право цікавитись не тільки графіком миття посуду для морозива, а й попросити показати свідоцтво про якість товару та дізнатися інформацію про реалізатора продукції.
У крайньому разі просто подивіться, в якій воді миють ложку для морозива. Фахівці попереджають, що лише один контакт продукту з нею може спричинити невтішні наслідки.
"Зазвичай продавець має окрему чашу з брудною водою, в якій вони "миють" цю ложку протягом дня, а потім роздають нею морозиво. У вас може бути харчове отруєння тільки через цю воду, яку вони набрали невідомо де, і це у найкращому разі. У гіршому – гепатит A, оскільки він передається через воду", – розповів виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов.
Тому спекотного дня експерти рекомендують купувати тільки морозиво в упаковках - воно менше контактує з людьми й має низьку ймовірність заразити вас хворобами.
А на упаковці варто шукати позначення ДСТУ 4733 – це означає, що морозиво виготовлене лише з молока.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна їсти морозиво щодня.
А ще розповідали про те, що названо безпечну дозу морозива на тиждень.