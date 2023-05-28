Какое мороженое самое опасное летом: эксперты назвали четкие отличия

Прохладное, вкусное и сладкое мороженое часто становится перекусом в жаркий день. Еще оно способно поднять настроение и охладить во время жары. Но далеко не всегда мы знаем, что едим на самом деле.
Какое мороженое самое опасное в летнюю пору - читайте в материале ниже.
К выбору мороженого старайтесь относиться серьезно, так как буквально один шарик или одна порция может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Эксперты не рекомендуют в жаркие дни покупать мороженое под открытым небом - на различных открытых лотках.
"Если это продажи под открытым небом - без проточной воды и надлежащих санитарных условий, то лучше такую продукцию не покупать, потому что вы не знаете, какие бактерии могут попасть на продукт с окружающей среды", - поясняет заместитель главы общественного контроля защита прав потребителя Ольга Котехова.
Состав мороженого, которое продается на улице, остается загадкой. Обычно этикетки со составом такого десерта нигде нет.
И под вопросом качество продукта, так как продавцы часто в целях экономии выключают морозильные камеры на ночь.
Если мороженое растаяло, а потом замерзло снова, то из холодного десерта оно превращается на холодную отраву.
Также сомнения вызывает ложка, которой набирают мягкие сорта мороженого. Не известно, какое количество инфекций на ней может быть.
"Во-первых, для каждого вида мороженого должна быть отдельная ложка. Во-вторых, в публичном доступе должен быть график дезинфекции и мытья этих девайсов", - подчеркивает эксперт.
Клиенты имеют право интересоваться не только графиком мытья посуды для мороженого, но и попросить показать свидетельство о качестве товара и узнать информацию о реализаторе продукции.
В крайнем случае - просто посмотрите, в какой воде моют ложку для мороженого. Специалисты предупреждают, что только один контакт продукта с ней может привести к неутешительным последствиям.
"Обычно у продавца есть отдельная чаша с грязной водой, в которой они "моют" эту ложку на протяжении дня, а потом раздают ею мороженое. У вас может быть пищевое отравление только из-за этой воды, которую они набрали неизвестно где, и это в лучшем случае. В худшем - гепатит А, так как он передается через воду", - рассказал исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
Поэтому в жаркий день эксперты рекомендуют покупать только мороженое в упаковках - оно меньше контактирует с людьми и имеет низкую вероятность заразить вас болезнями.
А на упаковке стоит искать обозначение ДСТУ 4733 - это значит, что мороженое сделано только из молока.
Кстати, ранее мы писали о том, можно ли есть мороженое каждый день.
А еще рассказывали о том, что названа безопасная доза мороженого в неделю.