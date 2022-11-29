Яке молоко найкорисніше: лікарка розповіла, де найбільше кальцію та білка

Останніми роками стало популярним рослинне молоко. Воно містить багато корисних вітамінів та мінералів, проте чи може воно повноцінно конкурувати із тваринним?
Про те, яке молоко найкорисніше для здоров'я, читайте у матеріалі нижче.
Рослинне молоко виготовляють із мигдалю, вівса, рису та ряду інших продуктів. Відповідно корисні властивості залежать від рослини, з якої зробили напій. Таке молоко хоч корисне, проте поступається тваринному.
"Коров’яче і козяче молоко набагато корисніше рослинного. Бо останнє містить набагато менше білка. З погляду вмісту кальцію теж програє, або кальцію немає зовсім. Якщо доводиться використовувати рослинне молоко, тоді потрібно робити вибір на користь продукту, збагаченого кальцієм", - розповіла лікар-дієтолог Наталія Круглова.
Вона наголосила, що тільки у соєвому молоці міститься стільки ж білка, скільки в коров'ячому та козячому. Цей продукт також є джерелом біодоступного кальцію.
Лікарка зауважує також, що молоко має бути у раціоні, але є певні обмеження щодо його вживання.
Дітям до року не варто давати незбиране коров'яче молоко. Для них найкраще грудне вигодовування. Також можна вводити у раціон адаптовані суміші.
Рослинне молоко має попит у вегетаріанців та людей з непереносимістю лактози чи алергією на білок коров'ячого молока. Ці напої часто споживають під час посту, коли не можна вживати тваринну їжу.
У молоці багато D-галактози, яка може перетворитися на глюкозу під час нормального обміну речовин в організмі.
Надлишок D-галактози може викликати системний окислювальний стрес і в результаті призвести до хронічного запалення та багатьох хронічних хвороб.
Зокрема, дослідження підтвердили, що вживання великої кількості молока збільшує ризик остеопорозу і переломів. Тому рекомендують вживати 1-2 склянки молока в день. Більша кількість може призвести до накопичення D-галактози.
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