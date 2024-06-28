Яке харчування приведе вас до здорового майбутнього: що саме включити в раціон

Що треба знати про планетарну дієту?

Для оцінки дотримання еталонної дієти EAT-Lancet в 2019 році розроблено планетарний індекс здорового харчування (PHDI), який включає 15 груп продуктів. Науковці провели дослідження з метою оцінки зв’язку між PHDI і загальною смертністю, а також смертністю від різних причин у трьох перспективних когортах чоловіків і жінок у Сполучених Штатах протягом понад 30 років. Для аналізу використовували дані з опитувальників щодо харчування.

У дослідженні брали участь майже 160 000 жінок і понад 44 000 чоловіків, які на початку спостереження не мали серйозних хронічних захворювань. Учасники з високим квінтилем PHDI виявились старшими та вищого соціально-економічного статусу, менше курили, були більш фізично активними та споживали менше калорій на день.

Основні висновки дослідження показали статистично значущий зв’язок між PHDI і смертністю: ближче до еталонної дієти комісії EAT-Lancet асоціювалося зі значним зниженням загального ризику смертності. Наприклад, загальна смертність була на 23% нижче у найвищому квінтилі PHDI порівняно з найнижчим. Також спостерігалося значне зниження смертності від серцево-судинних, онкологічних, респіраторних, нейродегенеративних та інфекційних захворювань з підвищенням показників PHDI.

Крім того, вплив PHDI на навколишнє середовище був значним: за оцінками, викиди парникових газів зменшилися на 29%, використання добрив - на 21%, використання орних земель - на 51%, а потреби у воді - на 13%. Іншими словами, дієта планетарного здоров’я сприяє покращенню як індивідуального здоров’я, так і стану здоров’я планети.

Що треба їсти для здорового життя?

До чинників, які сприяють зниженню смертності, входить включення до щоденного раціону цільнозернових продуктів, фруктів, овочів, м’яса птиці, горіхів, соєвих продуктів і ненасичених жирів.

З іншого боку, споживання картоплі, червоного та обробленого м’яса, яєць, насичених жирів і цукру (включаючи цукор з фруктових соків) пов’язане з підвищеним ризиком смертності.

З урахуванням змін клімату і зростання патологій, таких як серцево-судинні, нейродегенеративні і неопластичні захворювання, перехід до збалансованішого, здоровішого і екологічно здержливого харчування є надзвичайно важливим та необхідним кроком.