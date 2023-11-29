Яке 29 листопада свято: що суворо не можна робити, а що просто необхідно

29 листопада 2023 року православні відзначають день пам'яті святого мученика Парамона. У народі цей день називають Парамоновим.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня від наших пращурів

Цей день наші пращури називали "зимовказівником", тому що саме сьогодні прогнозували погоду на найближчий час.

Вранці прийнято було брати до рук мітли та віники та очищати дахи від снігових шапок. При цьому лопату було брати заборонено, щоб дах не продірявився.

За ще однією традицією цього дня годували птахів лише правою рукою.

Ще на Парамона потрібно обов'язково щось зайняти у сусідів: хліб, яйця, олію тощо. Вважалося, що це може залучити успіх наступного року.

Також потрібно обов'язково сходити до лазні. Якщо добре пропаритись, можна зцілитись від будь-яких хвороб. А щоб дитина росла здоровою і міцною, її купали в теплій ванні.

Прикмети цього дня

Пішов сніг, отже незабаром буде хуртовина.

Зоря червоного кольору ввечері – до сильного вітру.

Сніг ще не випав, тож до Миколи, будуть сильні морози.

Багато снігу – наступний рік буде врожайним.

Зірки яскраві – до морозу, тьмяні – до тепла.

Що не можна робити у цей день

Лаятись і доводити свою правоту, інакше можна сильно зіпсувати стосунки.

Лінуватися, щоб не відлякати успіх.

Ігнорувати страхи, що раптово виникають - їм обов'язково потрібно знайти причину.

Потурати шкідливим навичкам, оскільки вони погано вплинуть на ваше майбутнє.

Хто сьогодні святкує День янгола

Який, Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Платон, Сергій, Федір та Кіра. Обов'язково привітайте цих людей із іменинами, їм буде приємно.