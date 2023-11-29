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Какой 29 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - просто необходимо

Среда 29 ноября 2023 06:00
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Какой 29 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - просто необходимо Какой церковный праздник 29 ноября (УНИАН)
Автор: RBC.UA

29 ноября 2023 года православные отмечают день памяти святого мученика Парамона. В народе этот день называют Парамоновым.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня от наших предков

Этот день наши предки называли "зимоуказателем", ведь именно на Парамона предсказывали погоду на ближайшее время.

Утром принято было брать в руки метлы и веники и очищать крыши от снежных шапок. При этом лопату было брать запрещено, чтобы крыша не продырявилась.

По еще одной традиции в этот день кормили птиц только правой рукой.

Еще на Парамона нужно обязательно что-то занять у соседей: хлеб, яйца, масло и так далее. Считалось, что это может привлечь удачу на следующий год.

Также нужно обязательно сходить в баню. Если хорошо пропариться, можно исцелиться от любых болезней. А чтобы ребенок рос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.

Приметы этого дня

  • Пошел снег, значит скоро будет метель.
  • Заря красного цвета вечером - к сильному ветру.
  • Снег еще не выпал, значит до Николая, будут сильные морозы.
  • Много снега - следующий год будет урожайным.
  • Звезды яркие - к морозу, тусклые - к теплу.

Что нельзя делать в этот день

  • Ругаться и доказывать свою правоту, иначе можно сильно испортить отношения.
  • Лениться, чтобы не отпугнуть удачу.
  • Игнорировать внезапно возникающие страхи - им обязательно нужно найти причину.
  • Потакать вредным привычкам, так как они плохо повлияют на ваше будущее.

Кто сегодня празднует День ангела

Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Платон, Сергей, Федор и Кира. Обязательно поздравьте этих людей с именинами, им будет приятно.

Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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