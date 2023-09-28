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Яке 28 вересня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

Четвер 28 вересня 2023 06:00
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Яке 28 вересня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний Яке церковне свято 28 вересня (Getty Images)
Автор: Styler

28 вересня 2023 року православні християни в Україні відзначають день пам'яті преподобного Харитона Сповідника. У народі цей день називали Харитонов день.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Що відомо про святого Харитона і цей день

Святий жив на початку IV століття і перетерпів муки за віру Христову в Іконії, але залишився живим, завдяки сильній вірі в Бога. Після того, як гоніння на християн затихли, святого звільнили з ув'язнення. Усе своє життя він присвятив релігії. У Палестині він заснував три лаври - Єрихонську, Сукійську та Фаранську. Неподалік Сукійської лаври на горі в печері преподобний Харитон провів останні роки життя. Помер він у дуже поважному віці.

Що не можна робити у цей день

Зазвичай у цей день усі залишалися вдома, бо вважали, що саме сьогодні людину можуть наврочити. Тому цей день завжди вважався несприятливим для нових починань. Жінки та дівчата сиділи вдома і займалися шиттям та рукоділлям.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо вітер дме з північного боку - зима буде суворою, із західного - снігового, з південного - м'якого.
  • Якщо увечері після заходу Сонця небо буде червоним, то наступний день буде вітряним.
  • Якщо зайці досі не побіліли, зима буде пізнішою.
  • Місяць у колах - до посушливого літа.
  • Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою та теплою.
  • Навколо місяця райдужний круг - до вітру та негоди.

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Василь, Григорій, Іван, Сергій та Федір.

Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.

А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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