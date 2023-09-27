Яке 27 вересня свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити

У чому суть свята

За старим стилем, тобто раніше у день Воздвиження Хреста Господнього у церквах проводили святкові богослужіння та літургію. Після відвідин храму традиційно кропили будинок святою водою, малювали на будинку хрести або вішали власноруч зроблені символи.

Раніше цей день називали бджолиними девятинами, тому що люди починали готувати вулики до зими. Сьогодні ж можна приготувати страву, пов'язану з медом, та пригостити їм своїх рідних. Також вірили, що цього дня можна розпочинати подорожі, він сприятливий для мандрівників.

Головні прикмети цього дня

Якщо пішла гроза, то зима буде теплою.

Дощ зі снігом у цей день обіцяє теплий січень.

Тепла та суха погода - чекайте на довгу осінь.

Що не можна робити 27 вересня

Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Також не рекомендується користуватися будь-якими речами свого кохання, бо інакше сварки не уникнути. Не сваріться цього дня і не нервуйте.

Іменини сьогодні святкує Іван.