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Яке 2 листопада свято: все про цей день, прикмети, що не можна робити

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 листопада за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують святих Акіндіна, Пігасія та 7 тисяч мучеників, які під час царювання Сапора II постраждали за Віру в IV столітті в Персії.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Які традиції цього дня

У народі день отримав назву Житниці або Акіндінов день, і був приурочений до сушіння зерна над вогнем, перенесення роботи в будинок. Наші пращури з давніх-давен дотримувалися особливих правил і звичаїв, щоб не спричинити на себе та близьких біду.

Зазвичай всі роботи переносили вже в будинок, і виконували їх при світлі свічки.

Цього дня прийнято було обминати коноплі та льон та готувати їх до продажу чи прядіння.

Також вірили, що дівчата могли дізнатися про свого судженого - якщо раптово сильно забилося серце, значить поряд проходить майбутній чоловік.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні пішов дощ, то незабаром і зима прийде
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз - дощ.
  • Якщо сьогодні негода, то протримається така до 30 січня
  • Якщо в цю дату випаде багато снігу, то наступного року буде багата сінокос

Що не можна робити у цей день

Дуже поганою прикметою вважали початок подорожі цієї дати. Вірили, що сьогодні не варто вирушати в далеку дорогу, а краще провести час удома з рідними, друзями та близькими.

Заборонялося цього дня з'ясовувати стосунки та конфліктувати. Також забобонні вважали, що сьогодні не можна звертатися за допомогою - це може спровокувати серйозний конфлікт та обіцяло проблеми зі статком у сім'ї. Говорили, що давати гроші цього дня лівою рукою і передавати з рук в руки не можна - інакше у вас можуть забрати удачу.

День ангела сьогодні відзначають: Домініка, Костянтин, Маркіан та Альберт.

 

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.

Також ми розповідали, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

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