KAZKA Зарицкая рассказала, почему от нее ушел любимый

По словам Саши, участие в танцевальном шоу оставило ей слишком мало времени на личную жизнь, что стало одной из причин скорого расставания.

"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессостойким к Юре", - сказала певица.

Зарицкая, очевидно, имела в виду, что возлюбленный не выдержал ее страстных па на паркете с партнером Юрием Мешковым.

Фото: Саша и Юра во время репетиции (instagram.com/kazka.band)

Ранее Александра призналась, что отношения с ее возлюбленным, о которых она еще в сентябре говорила, как о гармоничных, не являются "суперздоровыми". Во время седьмого эфира певица рассказала, что рассталась со своим парнем. Имя любимого так и осталось неизвестным.

Тем временем у Саши и ее партнера по "Танцам" Юры сложились неоднозначные отношения. В шестом эфире шоу танцовщик заявил, что она ему нравится, как девушка. Также артисты признавались, что ходили на свидание.