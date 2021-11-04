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KAZKA Заріцька розповіла, чому від неї пішов коханий

Автор: Світлана Мащенко

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка наразі бере участь у проекті "Танці з зірками", назвала причину розставання зі своїм коханим хлопцем.

Про це артистка розповіла "Зірковому шляху".

За словами Саші, участь у танцювальному шоу залишила їй занадто мало часу на особисте життя, що стало однією з причин швидкого розставання.

"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", - сказала співачка.

Заріцька, вочевидь, мала на увазі, що коханий не витримав її пристрасних па на паркеті з партнером Юрієм Мєшковим.

Фото: Саша та Юра під час репетиції (instagram.com/kazka.band)

Раніше Олександра зізналася, що стосунки з її коханим, про які вона ще у вересні говорила, як про гармонійні, не є "суперздоровими". Під час сьомого ефіру співачка розповіла, що розсталася зі своїм хлопцем. Ім'я вже коханого так і залишилося невідомим.

Тим часом у Саші та її партнера по "Танцям" Юри склалися неоднозначні стосунки. У шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Також артисти зізнавалися, що ходили на побачення.

Нагадаємо, що на проекті "Танці з зірками" залишилося всього п'ять пар, які змагатимуться на паркеті в неділю, 7 листопада.

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Танці з зіркамиKAZKAАлександра Зарицкая