KAZKA Заріцька розповіла, чому від неї пішов коханий

За словами Саші, участь у танцювальному шоу залишила їй занадто мало часу на особисте життя, що стало однією з причин швидкого розставання.

"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", - сказала співачка.

Заріцька, вочевидь, мала на увазі, що коханий не витримав її пристрасних па на паркеті з партнером Юрієм Мєшковим.

Фото: Саша та Юра під час репетиції (instagram.com/kazka.band)

Раніше Олександра зізналася, що стосунки з її коханим, про які вона ще у вересні говорила, як про гармонійні, не є "суперздоровими". Під час сьомого ефіру співачка розповіла, що розсталася зі своїм хлопцем. Ім'я вже коханого так і залишилося невідомим.

Тим часом у Саші та її партнера по "Танцям" Юри склалися неоднозначні стосунки. У шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Також артисти зізнавалися, що ходили на побачення.