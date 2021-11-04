ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

KAZKA Заріцька розповіла, чому від неї пішов коханий

Новость на русском →
Четвер 04 листопада 2021 15:13
KAZKA Заріцька розповіла, чому від неї пішов коханий Фото: Олександра Заріцька (instagram.com/kazka.band)
Автор: Світлана Мащенко

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка наразі бере участь у проекті "Танці з зірками", назвала причину розставання зі своїм коханим хлопцем.

Про це артистка розповіла "Зірковому шляху".

За словами Саші, участь у танцювальному шоу залишила їй занадто мало часу на особисте життя, що стало однією з причин швидкого розставання.

"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", - сказала співачка.

Заріцька, вочевидь, мала на увазі, що коханий не витримав її пристрасних па на паркеті з партнером Юрієм Мєшковим.

KAZKA Заріцька розповіла, чому від неї пішов коханий

Фото: Саша та Юра під час репетиції (instagram.com/kazka.band)

Раніше Олександра зізналася, що стосунки з її коханим, про які вона ще у вересні говорила, як про гармонійні, не є "суперздоровими". Під час сьомого ефіру співачка розповіла, що розсталася зі своїм хлопцем. Ім'я вже коханого так і залишилося невідомим.

Тим часом у Саші та її партнера по "Танцям" Юри склалися неоднозначні стосунки. У шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Також артисти зізнавалися, що ходили на побачення.

Нагадаємо, що на проекті "Танці з зірками" залишилося всього п'ять пар, які змагатимуться на паркеті в неділю, 7 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками KAZKA Александра Зарицкая
LITE
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції