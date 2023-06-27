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Кажуть, що ці знаки Зодіаку можуть передбачати майбутнє

Які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, які завдяки своїм вродженим особливостям та рисам характеру наділені суперздібністю - вмінням передбачати майбутнє.

Про це пише Telegram-канал Астроманія.

Рак

Сила Раку в емпатії, розумінні людської натури та психології. Він дуже сильно відчуває інших людей і завжди прислухається до своїх власних відчуттів.

Кажуть, що Раки бачать приховані мотиви і здатні навіть передбачити зраду. До того ж, розуміючи людську природу, представники даного сузір'я нерідко спритно уникають небезпеки і можуть підстрахуватися, вловивши погані наміри.

Завдяки своєму дару відчувати невидимі вібрації, Рак не затримується в місцях з негативною енергетикою.

Діва

Хоча Діви - прагматики, що намагаються все розставити по поличках і здебільшого керуються логікою, вони не нехтують також і власною інтуїцією.

Представники цього знаку Зодіаку вміло комбінують звичні навички та трішки "магії", саме тому в найкоротші терміни досягають висот.

Діви не очолюють рейтинг щасливчиків, які постійно виграють у лотерею, але їм це зовсім не потрібно, оскільки вони люблять досягати успіху своєю працею.

Стрілець

Стрільців по життю супроводжує удача, вони неймовірні везунчики. В останній момент у непередбачуваних ситуаціях вони можуть спіймати удачу за хвіст.

До того ж Стрільцям щастить із раптовими виграшами, вигідними пропозиціями по роботі та потрібними знайомими з великими зв'язками.

Астрологи кажуть, що тут багато в чому їм допомагає Вогненна стихія, забезпечуючи необхідну енергію.

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