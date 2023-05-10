Не кажіть цього, коли дитина вередує: 10 заборонених фраз, які травмують малюка

Батьки - найважливіші люди в житті дитини. Адже саме вони дають їй любов та підтримку. Однак, дорослим потрібно ретельно стежити за собою і за своїми словами. Все тому, що деякі слова можуть зашкодити малюкам.

Про це повідомила педіатр Юлія Себран в Instagram .

Яких фраз уникати

За її словами, часто у спробах негайно заспокоїти малечу, дорослі можуть перегнути палицю з батьківським авторитетом. Зокрема, замість того, щоб заспокоїти, можуть травмувати дитину образливими виразами.

У мене немає на це грошей

Такими словами ви забираєте у дитини надію та отримання бажаної іграшки. До того ж це може виникнути багато емоцій у дитини.

Поводься чемно!

Щоб дитина перестала вередувати та кричати, варто пояснити, чому тут це не можна робити.

Не треба! Я зроблю все сама

Краще підбадьорити дитину й сказати, що у неї все вийде. Необхідно давати дитині можливість щось самій робити.

Я ж тобі казав, будь обережнішим!

Якщо вже виникла якась неприємна ситуація, то не варто дитину за це сварити. Дитина вчиться на помилках та робить правильні висновки.

Припини кричати!

Якщо просто сказати дитині припинити щось робити, то це навряд чи допоможе. Потрібно сказати це спокійно та тихішим тоном.

Я тебе вже тричі просив, зроби негайно!

Не варто так казати дитині, адже так ви тиснете на дитину. Краще використати лагідну форму й запитати, чи може дитина сама це зробити.

Як тобі не соромно?

Усі люди роблять погані вчинки, але на цьому вони вчаться їх більше не робити. Почуття провини ніяк не допоможе зробити правильні висновки.

Припини! Я сказав, що не можна!

Батькам потрібно пам'ятати, що дитина не їхня власність, тож краще її просто попросити, не роби цього.

Негайно йди додому!

Діти рідко роблять те, що їм наказують. Найкраще говорити з дітьми спокійно.

Нумо хутчіше рухайся!

Щоб дитина слухала батьків, варто її правильно заохочувати.