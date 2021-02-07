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Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)

Новость на русском → Чорнобиль, Неділя 07 лютого 2021 22:08
Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото) У Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)
Автор: Styler

В Чорнобилі пропонується в безоплатне орендне користування двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.

Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України".

Будинок знаходиться на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

"Технічний стан об'єкта оренди - задовільний. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеними статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", - йдеться в повідомленні.

Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)

Також додається план будинку.

Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)

Нагадаємо, у Чорнобилі виявили тварин, які не бояться морозів. Мова йде про коней Пржевальського. Це останній залишився вид диких коней, які були практично винищені у 20 столітті.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі виявили унікальну хатинку, яка абсолютно не змінилася за ці роки і не почала руйнуватися. Вона знаходиться на території селища Ладижич, жителі якого були відселені після аварії.

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