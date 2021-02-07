Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)
В Чорнобилі пропонується в безоплатне орендне користування двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.
Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України".
Будинок знаходиться на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".
"Технічний стан об'єкта оренди - задовільний. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеними статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", - йдеться в повідомленні.
В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)
Також додається план будинку.
В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)
Нагадаємо, у Чорнобилі виявили тварин, які не бояться морозів. Мова йде про коней Пржевальського. Це останній залишився вид диких коней, які були практично винищені у 20 столітті.
Ми також писали про те, що в Чорнобилі виявили унікальну хатинку, яка абсолютно не змінилася за ці роки і не почала руйнуватися. Вона знаходиться на території селища Ладижич, жителі якого були відселені після аварії.