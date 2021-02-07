Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)

В Чорнобилі пропонується в безоплатне орендне користування двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.

Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України" .

Будинок знаходиться на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

"Технічний стан об'єкта оренди - задовільний. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеними статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", - йдеться в повідомленні.

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)

Також додається план будинку.

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)