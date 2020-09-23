Каждый сможет заплатить за отопление в два раза меньше: как это сделать

Стоимость отопления жилья в Украине достаточно высока – тарифы часто равны или больше, чем в европейских странах. Но кроме того, жителям многих городов приходится переплачивать за обогрев улицы – около половины оплачиваемого украинцами тепла не эффективно. Как перестать переплачивать – рассказал глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук.

Жители даже двух похожих по типу домов могут платить совершенно разные суммы за отопление и это логично – утепленные здания более энергоэффективны и на их обогрев не нужно тратить много топлива. Если на сам тариф повлиять рядовой семье сложно, то на суммы в платежках может повлиять каждый. К примеру, в прошлом отопительном сезоне стоимость за обогрев одного квадратного метра могла отличаться в Киеве в три раза. В то время как одни платили 30 грн за квадрат, другим приходилось отдавать около 10 грн, говорится в материале OBOZREVATEL.

Чтобы узнать, переплачиваете ли вы за неиспользуемое тепло, стоит посчитать, сколько за квадратный метр вы заплатили в феврале 2020 года. Если квадрат обходился дороже, чем 15 грн, вы платите за обогрев улицы, а не своей квартиры.

Глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук рассказывает, что до тепломодернизации типичный многоквартирный дом потребляет в 2 раза больше тепла, чем необходимо. Украинцам приходится платить за тепло, которое уходит через неутепленную крышу, окна, двери, подвал, стены, разбитые окна в подъездах.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо создать ОСМД. Это может сделать каждый. После этого можно будет начать собирать деньги на повышение теплоэффективности дома. Кроме того, некоторые многоэтажки могут добиться получения помощи от местных властей или получить грант. В Киеве, как и в большинстве других городов, из местного бюджета готовы компенсировать 70% расходов на тепломодернизацию. Несмотря на наличие возможности, такую инициативу внедрило только 20% многоквартирных домов столицы.

Иногда случается, что дополнительные взносы вообще не обязательный: крупные дома иногда имеют запас неиспользованных средств. То есть сумму, которая и так осталась на счете, в несколько раз увеличат и можно будет, например, поменять окна в подъезде или установить индивидуальный тепловой пункт.

"Большой дом собирает большие взносы. Соответственно в нем есть ресурс. За год на счетах моего дома (359 квартир) аккумулируется 50-60 тыс. грн. Программа 30 на 70 требует, чтобы на счету ОСМД было как минимум 30% от того, что хотите потратить, остальное дадут из бюджета. Если у меня есть 50 тыс., то еще минимум 75 тыс. мне дадут", – рассказывает Константин Киричук.

Напомним, что ранее один из районов Киева остался без воды из-за аварии.

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