У каждого второго лишний вес: стал известен портрет среднестатистического украинца

Каждый второй украинец имеет лишний вес (Фото: pixabay.com)

Госстат сообщил, сколько украинцев воспитывает детей в одиночку

Государственная служба статистики составила портрет среднестатистического украинца и предоставила данные о среднем весе и росте мужчин и женщин. Оказалось, что более половины жителей страны имеют лишний вес.

Средний вес совершеннолетних украинцев составляет 75 килограммов, а средний рост – 169 см. По данным статистики средний рост украинских женщин – 164 см, а мужчин – 175 сантиметров. Женщины в среднем весят около 71 килограмма, а мужчины – около 80 килограммов.

По данным Госстата, у 1,2% украинцев заниженная масса тела, у 42,4 – нормальная, а вот с избыточным весом проживает 39,7% украинцев, с ожирением -16%, с крайним ожирением – 0,7%. Если смотреть на общий показатель, то проблемы с лишним весом имеют 56,4% граждан Украины. При этом, почти 24% женщин регулярно занимаются физическим спортом, а среди мужчин этот показатель выше – около 40%.

Почти 30% украинцев в возрасте 25 лет и старше имеют образование не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования.

В 37,7% семей есть дети до 18 лет, а вот малыши до трех лет – только в 7,5%, при чем чаще – в семьях, которые живут в городе. Семей, где дети воспитываются без отца в Украине очень много – выше 90%, а вот без матери – всего 3,3%

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам наглядно показали, почему важно закрывать купе в поезде.