"Казали, що ми їмо дітей". У Словенії росіяни зірвали благодійний концерт ТНМК

Що відомо про інцидент

Артисти на початку січня вирушили в великий благодійний тур містами ЄС з програмою "Новий вертеп". У партнерстві з ГУР та Благодійним фондом Діани Подолянчук музиканти мають на меті зібрати кошти на спецпідрозділи ГУР, на допомогу сімʼям постраждалих та загиблих розвідників.

Після декількох концертів та успішних аукціонів гурт прибув до Любляни, що у Словенії. ТНМК мав виступати у клубі "Menza pri koritu", локацію допомогли знайти місцеві українські активісти.

"Власник клубу все погодив, але після Нового року, на етапі фінальних погоджень, він почав себе дивно поводити: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то що інформацію якусь не надіслали і тому хоче скасувати концерт. Хоча ми все надіслали", - розповів директор гурту ТНМК Святослав Румежак.

Він додав, що власник клубу потім почав ставити умови ТНМК та ображати, що "вони не професіонали і він навчить їх працювати".

"А ось в день концерту (16 січня) за пару годин до відкриття дверей він зателефонував і повідомив, що концерту не буде, тому що, увага, ми неонацисти. Ми всі офігіли, не те що здивувались. Завдяки нашим друзям дізнались згодом, що в Любляні активно діє русня, їх пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались", - додав Румежак.

Директор гурту ТНМК наголосив, що ці люди подзвонили власнику клубу, сказали, що українські музиканти - нацисти й ведуть агресивну пропаганду і хейтспічі.

"Ми намагались домовитись, адже до початку концерту лічені години. Пропонували виконати їхні умови, що будемо акуратні в формулюваннях, але все дарма. Власник клубу не погодився і скасував концерт з "аргументом", що ми агресивно налаштовані, а він - за мир", - пояснив директор гурту.

ТНМК на благодійних концертах (фото: Instagram/fahot)

Як гурт вийшов із цієї ситуації

Святослав Румежак розповів, що музиканти оперативно почали шукати вихід з ситуації. Завдяки колезі Марії Вишнівський - менеджерки цього благодійного туру, яка кинула клич в українські спільноти у фейсбуку, ТНМК отримав залу в Pivnica Union безкоштовно.

Музиканти додають, що вдячні українцям, які допомогли так оперативно спасти "Новий Вертеп ТНМК" в Любляні.

"У кожному турі є свій пік і яма, форсмажор і форсмінор. От вчора в Любляні місцева ячейка агентиків ворожого впливу влаштувала власнику закладу холодний пуш - група нацистів приїхала, їмо дітей, б'ємо "гусєй" й т. д. В результаті за дві години до початку заклад так і не відкрився. Здавалося б - аут, але в кооперації з місцевими активістами за годину знайшовся альтернативний заклад, який пустив нас (з усім звуком, світлом - тільки на екрани не вистачило часу з простором) погратися", - написав фронтмен гурту Олександр "Фоззі" Сидоренко у себе на Facebook.

Також він додав, що місцеві вороги на попередній локації готувалися до своєї маніфестації, але було пізно - всі вже зібралися в новому підвалі.

"В результаті вийшов неочікувано теплий вертеп з гарним аукціоном. У результаті з мінуса вийшов плюс. Опцію "форсмінор туру", сподіваюся, закрито. Схиляюся до асфальту перед тими, хто вчора викрутив ситуацію на повну. Наша шана", - написав Фоззі.

Вокаліст зазначив, що у світі вже щораз менше говорять про війну в Україні, а російські наративи поширюються досить агресивно. Тому таким ситуаціям, як зі зривом концерту ТНМК, треба надавати розголос.

Вокаліст ТНМК Фагот після концерту у Любляні (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Додамо також, що раніше завдяки концертній діяльності ТНМК зібрав 1,8 млн гривень для воїнів спецрозділу ГУР.