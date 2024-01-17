"Говорили, что мы едим детей". В Словении россияне сорвали благотворительный концерт ТНМК

В Словении 16 января российские пропагандисты сорвали благотворительный концерт группы ТНМК. Они настроили владельца клуба против украинских музыкантов и тот отменил выступление за несколько часов до его начала.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию от группы ТНМК.
Артисты в начале января отправились в большой благотворительный тур по городам ЕС с программой "Новий вертеп". В партнерстве с ГУР и Благотворительным фондом Дианы Подолянчук музыканты намерены собрать средства на спецподразделения ГУР, на помощь семьям пострадавших и погибших разведчиков.
После нескольких концертов и успешных аукционов группа прибыла в Любляну, что в Словении. ТНМК должен был выступать в клубе "Menza pri koritu", локацию помогли найти местные украинские активисты.
"Владелец клуба все согласовал, но после Нового года, на этапе финальных согласований, он начал себя странно вести: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то что информацию какую-то не послали и поэтому хочет отменить концерт. Хотя мы все послали", - рассказал директор группы ТНМК Святослав Румежак.
Он добавил, что владелец клуба затем начал ставить условия ТНМК и оскорблять, что "они не профессионалы и он научат их работать".
"А вот в день концерта (16 января) за пару часов до открытия двери он позвонил по телефону и сообщил, что концерта не будет, потому что, внимание, мы неонацисты. Мы все офигили, не то что удивились. Благодаря нашим друзьям узнали потом, что в Любляне активно действует "русня", их пропагандисты. Они бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские инвенты отменялись", - добавил Румежак.
Директор группы ТНМК подчеркнул, что эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что украинские музыканты - нацисты и ведут агрессивную пропаганду и хейтспичи.
"Мы пытались договориться, ведь до начала концерта считанные часы. Предлагали выполнить их условия, что будем аккуратны в формулировках, но все зря. Владелец клуба не согласился и отменил концерт с "аргументом", что мы агрессивно настроены, а он - за мир", - объяснил директор группы.
Святослав Румежак рассказал, что музыканты оперативно начали искать выход из ситуации. Благодаря коллеге Марии Вишневской - менеджере этого благотворительного тура, которая бросила клич в украинские сообщества в фейсбуке, ТНМК получил зал в Pivnica Union бесплатно.
Музыканты добавляют, что благодарны украинцам, которые помогли так оперативно спасти "Новий Вертеп" ТНМК в Любляне.
"В каждом туре есть свой пик и яма, форсмажор и форсминор. Вот вчера в Любляне местная ячейка агентиков вражеского влияния устроила владельцу заведения холодный пуш - группа нацистов приехала, едим детей, бьем "гусей" и т. д. В результате за два часа до начала заведение так и не открылось. Казалось бы - аут, но в кооперации с местными активистами за час нашлось альтернативное заведение, которое пустило нас (со всем звуком, светом - только на экраны не хватило времени) поиграть", - написал фронтмен группы Александр "Фоззи" Сидоренко у себя на Facebook
Также он добавил, что местные враги на предыдущей локации готовились к своей манифестации, но было поздно - все уже собрались в новом подвале.
"В результате получился неожиданно теплый вертеп с хорошим аукционом. В результате из минуса получился плюс. Опция "форсминор тура", надеюсь, закрыта. Кланяюсь к асфальту перед теми, кто вчера выкрутил ситуацию по полной. Наше уважение", - написал Фоззи.
Вокалист отметил, что в мире уже меньше говорят о войне в Украине, а российские нарративы распространяются достаточно агрессивно. Поэтому таким ситуациям, как со срывом концерта ТНМК, нужно давать огласку.
Добавим также, что ранее благодаря концертной деятельности ТНМК собрал 1,8 млн. гривен для воинов спецраздела ГУР.
Ранее мы делились большим интервью Фагота для РБК-Украины о русскоязычных артистах, опыте службы в батальоне "Реванш", творчестве во время войны и благотворительных турах.
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