"Говорили, что мы едим детей". В Словении россияне сорвали благотворительный концерт ТНМК

Что известно об инциденте

Артисты в начале января отправились в большой благотворительный тур по городам ЕС с программой "Новий вертеп". В партнерстве с ГУР и Благотворительным фондом Дианы Подолянчук музыканты намерены собрать средства на спецподразделения ГУР, на помощь семьям пострадавших и погибших разведчиков.

После нескольких концертов и успешных аукционов группа прибыла в Любляну, что в Словении. ТНМК должен был выступать в клубе "Menza pri koritu", локацию помогли найти местные украинские активисты.

"Владелец клуба все согласовал, но после Нового года, на этапе финальных согласований, он начал себя странно вести: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то что информацию какую-то не послали и поэтому хочет отменить концерт. Хотя мы все послали", - рассказал директор группы ТНМК Святослав Румежак.

Он добавил, что владелец клуба затем начал ставить условия ТНМК и оскорблять, что "они не профессионалы и он научат их работать".

"А вот в день концерта (16 января) за пару часов до открытия двери он позвонил по телефону и сообщил, что концерта не будет, потому что, внимание, мы неонацисты. Мы все офигили, не то что удивились. Благодаря нашим друзьям узнали потом, что в Любляне активно действует "русня", их пропагандисты. Они бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские инвенты отменялись", - добавил Румежак.

Директор группы ТНМК подчеркнул, что эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что украинские музыканты - нацисты и ведут агрессивную пропаганду и хейтспичи.

"Мы пытались договориться, ведь до начала концерта считанные часы. Предлагали выполнить их условия, что будем аккуратны в формулировках, но все зря. Владелец клуба не согласился и отменил концерт с "аргументом", что мы агрессивно настроены, а он - за мир", - объяснил директор группы.

ТНМК на благотворительных концертах (фото: Instagram/fahot)

Как группа вышла из этой ситуации

Святослав Румежак рассказал, что музыканты оперативно начали искать выход из ситуации. Благодаря коллеге Марии Вишневской - менеджере этого благотворительного тура, которая бросила клич в украинские сообщества в фейсбуке, ТНМК получил зал в Pivnica Union бесплатно.

Музыканты добавляют, что благодарны украинцам, которые помогли так оперативно спасти "Новий Вертеп" ТНМК в Любляне.

"В каждом туре есть свой пик и яма, форсмажор и форсминор. Вот вчера в Любляне местная ячейка агентиков вражеского влияния устроила владельцу заведения холодный пуш - группа нацистов приехала, едим детей, бьем "гусей" и т. д. В результате за два часа до начала заведение так и не открылось. Казалось бы - аут, но в кооперации с местными активистами за час нашлось альтернативное заведение, которое пустило нас (со всем звуком, светом - только на экраны не хватило времени) поиграть", - написал фронтмен группы Александр "Фоззи" Сидоренко у себя на Facebook

Также он добавил, что местные враги на предыдущей локации готовились к своей манифестации, но было поздно - все уже собрались в новом подвале.

"В результате получился неожиданно теплый вертеп с хорошим аукционом. В результате из минуса получился плюс. Опция "форсминор тура", надеюсь, закрыта. Кланяюсь к асфальту перед теми, кто вчера выкрутил ситуацию по полной. Наше уважение", - написал Фоззи.

Вокалист отметил, что в мире уже меньше говорят о войне в Украине, а российские нарративы распространяются достаточно агрессивно. Поэтому таким ситуациям, как со срывом концерта ТНМК, нужно давать огласку.

Вокалист ТНМК Фагот после концерта в Любляне (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Добавим также, что ранее благодаря концертной деятельности ТНМК собрал 1,8 млн. гривен для воинов спецраздела ГУР.