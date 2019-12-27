В Казахстане разбился самолет с сотней пассажиров на борту: фото и видео трагедии

В Казахстане упал самолет со 100 людьми на борту. Крушение произошло в районе жилого сектора. Самолет врезался в жилое здание сразу после того, как взлетел. Трагедия произошла рано утром 27 декабря. Рейс выполняла авиакомпания Bek Air.

В аэропорту вылета сообщили о том, что в катастрофе есть выжившие, как минимум 15 человек погибли, еще 35 пострадали, среди них шестеро детей. 22 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту было 5 членов экипажа и 95 пассажиров.

Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

В Казахстане разбился самолет (фото: МВД Казахстана)

Кроме того, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В Казахстане разился самолет (МВД Казахстана)

В Казахстане произошло крушение самолета (YouTube)

В Мининдустрии Казахстана сообщили, что полеты лайнеров того типа, который потерпел крушение в Алмате, приостановлены. Также появились списки выживших. В них 60 человек.