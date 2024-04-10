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Кайлі Дженнер зачарувала звабливими фото у купальнику

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - відома інфлюенсерка та модель, яка має розкішну фігуру і хизується нею на відпочинку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Кайлі Дженнер показала, як виглядає у купальнику 

Здається, у голлівудських зірок розпочався сезон відпусток і Кайлі - не виключення. Дівчина вирішила поділитися досить спокусливими фотографіями зі свого відпочинку. 

Кайлі любить носити яскраві речі, які можуть вигідно підкреслити її фігуру та показати всю красу і важливість займатися спортом. 

Так, Дженнер оприлюднила фотографії з відпустки у яскравому помаранчевому купальнику. Модель позувала на балконі, спочатку вона сфотографувалась майже у повний зріст, а потім виклала фото, де видно лише одну сторону її тіла.

Кайлі Дженнер на відпочинку (Скриншоти) 

Варто сказати, що такі фото, зазвичай, викликають бурхливу реакцію в мережі. Але оскільки це stories, то всі реакції Кайлі отримала у приватні повідомлення.  

Її руку прикрашає золотий браслет та велика кількість каблучок. І це всі аксесуари, якими модельєрка доповнила свій пляжний образ. 

А от вже у профіль власниця брендів виклала інші гарячі фотографії у зеленому купальнику та із зібраним волоссям у хвостик та цікавим аксесуаром на шиї.

Кайлі Дженнер у звабливому купальнику (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі показала, як вона ввечері вийшла на прогулянку на березі. Дівчина одягнула легку сукню бежево-золотистого кольору на тонких бретелях з відкритою спиною та заколола волосся у пучок на потилиці. 

А також прикрасила свій вечірній лук масивними сережками та зробила легкий ледве помітний макіяж.

Скриншоти

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