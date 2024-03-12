Кайлі Дженнер зачарувала сяючою сукнею (фото, відео)

Кайлі Дженнер вміє зачарувати своїми образами та робить це доволі часто. Кожен її новий лук привертає до себе багато уваги.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Кайлі.

Кайлі Дженнер зачарувала сяючою сукнею

Кайлі Дженнер, як і більшість голлівудських зірок завітала на вечірку з нагоди щорічної церемонії Оскар, де кожного разу знаменитості демонструють розкішні образи. Власниця бренду косметики також змогла цього разу підкорити серця прихильників своїм вбранням.

Річ в тому, що дівчина вибрала довгу сяючу сукню у вишнево-бордовому відтінку, яка вкрита паєтками та прикрашена квітами сріблястого кольору.

Кайлі Дженнер у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Такий вишуканий та елегантний образ Кайлі доповнила простою зачіскою з локонами та нюдовим професійним макіяжем.

Також сукня моделі має гарний виріз у зоні декольте та тримається на бретелях. Варто сказати, що цей лук не є скромним та демонструє ідеальну фігуру Дженнер, оскільки облягає талію та стегна.

Нагадаємо, що червона доріжка Оскар 2024 та афтепаті просто переповнене розкішними зірковими образами, від яких може легко перехопити подих. І лук Кайлі став одним з таких, оскільки засліплює здалеку.