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Кайлі Дженнер показалась в елегантній шкіряній сукні (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер має неперевершений смак, саме тому вона вміє вибирати цікавий одяг, який підкреслює її фігуру.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль модельєрки.

Кайлі Дженнер показала образ у шкіряній сукні

Шкіряний одяг вже багато років залишається незмінним трендом. Розпочиналося все зі шкіряних брюк та піджаків, а потім з’явилися шкіряні сукні та стали дуже модними й популярними серед жінок. 

Кайлі не стала виключенням, вона також носить шкіряні речі та сукні входять в її гардероб. І варто сказати, що на Дженнер обтисла сукня виглядає неймовірно гарно, адже підкреслює її тонку талію та демонструє гарний смак. 

Кайлі Дженнер у чорній шкіряній сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на крайніх фото модельєрка показала на собі чорну шкіряну сукню, яка має елегантний та зовсім не вульгарний виріз у зоні декольте, а також повністю відкриту спину. 

Варто сказати, що сукня показує ідеальність Кайлі. Жінка вирішила доповнити свій лук майже прозорими туфлями на підборах. Вони роблять силует Дженнер ще більш витонченими та жіночним. Хоча на фоні чорного волосся моделі, цей образ міг би здатися трохи грубим та врешті-решт все виглядає дуже гармонійно. 

Також варто додати, що макіяж дівчини виглядає натурально та спокійно, а це також важлива частина повноцінного образу.

Кайлі Дженнер у чорній шкіряній сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

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