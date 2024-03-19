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Кайлі Дженнер показала ідеальне тіло у нових відвертих образах (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер доволі часто викладає фото та відео, де демонструє свою ідеальну фігуру, яка подобається не лише чоловікам, а ще й захоплює жінок, оскільки на ній весь одяг сидить чудово.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала ідеальні форми 

Така фігура Дженнер - це велика робота над собою, звісно, генетику ніхто не скасовує, але врешті-решт, це й результат від фізичних навантажень. Модель вже показувала, як вона займається у спортивній залі, а тепер прийшла черга показати результати. 

Так, Кайлі виклала спокусливі фото у різних образах. Спочатку дівчина показала простий, але дуже сексуальний лук, який складається з колготок, бюстгальтеру, а також він доповнений туфлями човниками. У цьому образі дуже помітно, який підкачаний прес має Дженнер. 

Кайлі Дженнер у спокусливому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Далі модельєрка показалась у чорному боді, який демонструє стрункість її талії. Також свою фігуру Кайлі показала у детальних фото, десь видно довгі ноги, десь плечі й тонкі руки, а є і чудове портретне фото Дженнер з новою зачіскою. 

Кайлі Дженнер у відвертому боді (фото: instagram.com/kyliejenner)

Варто сказати, що фотосесія виконана у чорно-білих відтінках, що лише додає цікавості цим кадрам та бажання роздивлятися їх і підкреслювати красу Кайлі.

Загалом у дівчини часто з'являються у профілі чорно-білі фотографії, адже вони виглядають більш магічними та загадковими.

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Кайлі ДженнерКрасаМодні тренди