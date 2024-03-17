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Кайлі Дженнер показала, яким чином підтримує ідеальну фігуру (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - всесвітньо відома модель, яка має неймовірний вигляд та полюбляє бути на висоті, але без підтримки себе у гарній формі їй би це не вдалося.

Про те, як Кайлі підтримує фігуру. розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала як займається спортом

Оскільки Дженнер є не лише модельєркою та власницею іменних брендів одягу та косметики, вона має бути прикладом для інших жінок, власне, так і є. Але зі сторони її краса та стрункість виглядає як данина, але ж насправді це велика робота над собою.

Для того, щоб виглядати так розкішно та дозволяти собі одягати гарні сукні, костюми та інші речі, що підкреслюють красу її фігури, зірка займається спортом, хоча й не дуже активно про це розповідає своїм фоловерам. 

Так, днями дівчина вирішила показати шматочок свого заняття у спортзалі. В Instagram-stories модельєрка поділилась коротким відео, на якому працює зі спеціальними спортивними резинками й очевидно відпрацьовує комплекс занять на ноги. 

Скриншот

До речі для свого тренування Кайлі вибрала спортивний комплект чорного кольору, який складається з топу та легінсів від бренду Alo. 

Одяг цього ж бренду модель показала ще й у себе на сторінці та в черговий раз приголомшила своєю фігурою та гарними формами.

Виходить, що саме спорт допомагає Кайлі бути стрункою та залишатися однією з найкрасивіших жінок, які є прикладом для мільйонної аудиторії дівчат та жінок.

Кайлі Дженнер у спортивній формі (фото: instagram.com/kyliejenner)

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Кайлі ДженнерЗіркиСпортзал