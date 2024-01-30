UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - дуже відома голлівудська модель та власниця власного косметичного бренду, яка вміє вразити своїми вбраннями.

Про те, якою сукнею Кайлі вразила цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories моделі.

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню

Дженнер дуже любить наряджатися у красивий одяг та створювати неймовірні образи, що часто бувають достатньо відвертими та дозволяють їй зайвий раз похизуватися своєю чудовою фігурою. 

Цього разу модель вирішила показати, як носити червону міні-сукню, оскільки не кожна жінка може наважитись на такий зухвалий образ, бо сам колір вже демонструє сексуальність. А довжина міні лише додає образу пристрасті. 

Кайлі Дженнер у червоній міні-сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сукня, яку вибрала Дженнер не лише коротка, вона ще й має цікавий виріз на зоні декольте, але він виглядає досить стриманим та доречним. 

Свій сміливий образ дівчина доповнила модними туфлями такого ж яскраво-червоного кольору з відкритою п’яткою, чорними сонцезахисними окулярами та масивними сережками у формі кулі. 

Волосся Кайлі зачесала назад, але залишила гарний об’єм. Її макіяж також є досить яскравим та стриманим водночас, оскільки вилиці Кайлі нафарбувала досить яскраво, на чому і зробила акцент.

А ось губи були нафарбовані нюдовою помадою. Очі Дженнер також нафарбувала у натуральних відтінках, що робить макіяж доречним та спокійним.

Цілком образ Кайлі виглядає приголомшливо та демонструє всю її розкіш та жіночу красу, яка не стає блідою на фоні яскравого вбрання. Тобто, одяг слугує для моделі інструментом, яким вона вправно керує і робить ті образи, які розкривають її з різних сторін.

Кайлі Дженнер у червоній міні-сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше ми розповідали, як Кайлі Дженнер у новому образі засвітила красу декольте.

Також читайте наш матеріал про техніку макіяжу Кайлі Дженнер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кайли Дженнерзвезды шоу-бизнеса