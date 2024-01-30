Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню (фото)

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню

Дженнер дуже любить наряджатися у красивий одяг та створювати неймовірні образи, що часто бувають достатньо відвертими та дозволяють їй зайвий раз похизуватися своєю чудовою фігурою.

Цього разу модель вирішила показати, як носити червону міні-сукню, оскільки не кожна жінка може наважитись на такий зухвалий образ, бо сам колір вже демонструє сексуальність. А довжина міні лише додає образу пристрасті.

Кайлі Дженнер у червоній міні-сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сукня, яку вибрала Дженнер не лише коротка, вона ще й має цікавий виріз на зоні декольте, але він виглядає досить стриманим та доречним.

Свій сміливий образ дівчина доповнила модними туфлями такого ж яскраво-червоного кольору з відкритою п’яткою, чорними сонцезахисними окулярами та масивними сережками у формі кулі.

Волосся Кайлі зачесала назад, але залишила гарний об’єм. Її макіяж також є досить яскравим та стриманим водночас, оскільки вилиці Кайлі нафарбувала досить яскраво, на чому і зробила акцент.

А ось губи були нафарбовані нюдовою помадою. Очі Дженнер також нафарбувала у натуральних відтінках, що робить макіяж доречним та спокійним.

Цілком образ Кайлі виглядає приголомшливо та демонструє всю її розкіш та жіночу красу, яка не стає блідою на фоні яскравого вбрання. Тобто, одяг слугує для моделі інструментом, яким вона вправно керує і робить ті образи, які розкривають її з різних сторін.

Кайлі Дженнер у червоній міні-сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)