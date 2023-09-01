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Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

П'ятниця 01 вересня 2023 19:38
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Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Павло Колеснік

Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", модель та успішна бізнесвумен Кайлі Дженнер, представила нову рекламну кампанію всесвітньо відомого шведського бренду Acne Studios.

Пропонуємо вам подивитися, як виглядає сьогодні Кайлі, і насолодитися її новим образом.

Кайлі Дженнер знялася для Acne Studios

Acne Studios представив свою довгоочікувану джинсову колекцію на осінь 2023 року, де головною моделлю й стала Кайлі.

Вона продемонструвала новітні джинсові моделі на своєму тілі, яке було вкрите олією та фарбою.

Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує УкраїнуГаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мені подобаються добрі стосунки, які склалися у мене з Acne Studios. Я є шанувальницею цього бренду, і ношу їхню продукцію протягом останніх кількох років", - заявила Кайлі.

Світлини робив культовий французький фотограф Карлейн Джейкобс.

"Ця рекламна кампанія - одна з моїх улюблених. Мені сподобалося працювати з фотографом, і мені подобається простота образів, вони мають силу у своїй прямоті", - підкреслила Дженнер.

На одному із фото сувора, але пристрасна Дженнер одягнена в джинсову куртку великого розміру та мішкуваті джинси з низькою посадкою. При цьому вона без білизни, але у туфлях-човниках з гострим носом.

Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

На іншому вона одягла джинсовий мікротоп, такі ж об’ємні джинси та тримає в руках міні-сумку.

Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує УкраїнуГаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

На знімках крупним планом Дженнер зображена в спортивних сонцезахисних окулярах великого розміру з ефектом бруду та вологим волоссям.

Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує УкраїнуГаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

За словами представників бренду, Кайлі у цій фотосесії "уособлює трендовий денім цього сезону".

Шанувальники моделі, до слова, в захваті від нових образів зірки та висловлюють свої компліменти у коментарях:

  • Королева літа
  • Найкрасивіша з сестер
  • Ти - досконалість!
  • Ідеальна фігура
  • Виглядаєш неймовірно
  • Кайлі - красуня! Дуже гарячі фотки

Варто зауважити, що кілька днів тому бренд натякнув на участь Дженнер у новій рекламній кампанії, опублікувавши відео, в якому деякі користувачі впізнали Кайлі завдяки її знаним довгим нігтям.

Також важливо зазначити, що Acne Studios підтримує Україну фактично з перших днів повномасштабної війни. Про це вони написали у своєму Х (Twitter).

Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Скриншот

Раніше ми писали про те, яке таємне ім'я дали своєму синові Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт.
Також читайте, чому Кайлі Дженнер розлучилася з Тревісом Скоттом.

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