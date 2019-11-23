Кайфуем! Дмитрий Комаров показал семейное гнездышко (фото)

Дмитрий Комаров, который не так давно женился на модели Александре Кучеренко, продолжает обустраивать свою квартиру и покупать туда новые предметы интерьера. Так, в этот раз известный украинский ведущий показал часть своей квартиры, а именно гостинную, где он удобно расположился на диване со своей молодой супругой. Снимок ведущий "Мира наизнанку" опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Мы молодая семья и после свадьбы все еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру. То есть время от времени нужно ходить по магазинам и выбирать какие-то важные и нужные вещи. Признаюсь честно - я ненавижу что-то долго выбирать в магазинах. В экспедициях жизнь приучила принимать решения мгновенно, в любых вопросах. Этот принцип и рефлекс работал везде, от африканских саванн до бразильских фавелл, а вот в случае с диваном в гостиную не сработал", - написал Дмитрий.

По словам Дмитрия, они с женой не успевали выбрать диван, так как он улетал в путешествие, но по приезду его ждал сюрприз.

Дмитрий Комаров с женой обустраивают квартиру (фото: instagram.com/komarovmir)

"Я попросил жену принять решение на свой вкус, чтобы диван стал для меня сюрпризом после экспедиции. И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка все-таки знает меня ну слишком хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами. Именно такой стиль я обожаю. Кайфуем", - поделился Комаров.