Дмитрий Комаров показал редкостных розовых дельфинов: настоящее чудо природы

Дмитрий Комаров показал чудо природы (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Комаров рассказал о необычных млекопитающих

Дмитрий Комаров, известный украинский телеведущий. автор проекта "Мир наизнанку" обнаружил в водах дикой Амазонки настоящее чудо природы – розовых пресноводных дельфинов. Это редкие млекопитающие с серо-розовым окрасом, которые более всего похожи на неземные существа.

Во время своего путешествия по Бразилии Дмитрий Комаров исследовал опасную реку Амазонку и уже неоднократно подвергал себя опасности – он встречался с кровожадными крокодилами, ловил черных пираний, охотился на древнего монстра переруку, наталкивался на ядовитых скатов и зубастую рыбу-собаку.

Фото: Пресс-служба

По бразильским легендам, дельфины – это сильные духи, которые способны менять свой облик. Индейцы Амазонии верят, что ночью эти дельфины превращаются в прекрасных юношей и похищают местных красавиц. Поэтому они относятся к ним с уважением и осторожностью.

"Кормить дельфинов – это огромное удовольствие, они абсолютно не боятся и полностью доверяют человеку, но их острые зубы немного настораживают", - поделился эмоциями Дмитрий Комаров.

Фото: Пресс-служба

Посмотреть очередной выпуск программы "Мир наизнанку", а также узнать, как живет семья, которая ухаживает за розовыми дельфинами, можно будет на телеканале "1+1" в среду, 6 ноября, в 22:45.