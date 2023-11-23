Без кави та проносного. Експерт назвав супер-спосіб, який допоможе сходити до туалету через 30 хвилин

Дослідження показують, що від 10 до 15% людей страждають на синдром подразненого кишечника (СРК), і одним з найбільш поширених симптомів є запор. Крім проносних засобів, води та, можливо, кави, є кілька варіантів швидкого полегшення.

Як швидко сходити в туалет, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok дієтолога Ванесси Ірен.

Як подолати запор

За словами дієтолога, її спосіб спрацює при запорі через 30 хвилин. Тренер Ванесса каже, що ходити в туалет щотижня дуже шкідливо для здоров'я. Для цього способу не потрібно використовувати проносні або каву.

"Вам потрібна селера і шпинат. Покладіть їх у блендер і додайте трохи води", - радить вона.

Після того, як ви закінчите змішувати, ви побачите трохи піни, і це буде дуже гладка рідина. Селера і шпинат чудово поєднуються. Випийте цей коктейль і за 30 хвилин ви захочете відвідати туалет.

Попередні дослідження показали, що овочі з високим вмістом води та клітковини прискорюють переміщення їжі кишечником, регулюючи травлення. Селера приблизно на 95 % складається з води. Так само вода становить 93% шпинату.

Експерти кажуть, що нормальна частота випорожнення кишечника - від трьох разів на день до трьох разів на тиждень.

За даними Національного інституту здоров'я Британії, способи запобігання запорів включають вживання достатньої кількості клітковини (у зелених овочах, бобових та цільнозернових продуктах), регулярні фізичні вправи та вживання великої кількості рідини.