Кава без води: секретний рецепт ароматної напою

У сучасному світі майже кожна людина не може уявити свій ранок без чашки ароматної кави. Однак, такий напій можна зварити без краплі води.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Які інгредієнти знадобляться

Такий напій можна приготувати на молоці, а за бажанням додати корицю, мускатний горіх, гвоздику або маленькі маршмелоу. Така кава виходить з більш м’яким смаком. До того такий напій сподобається любителям кулінарних експериментів.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

кава мелена - 10 г

молоко 2,8% - 150 мл

цукор, кориця мелена - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно молоту каву насипати в турку, додати молоко, але не змішувати.

Турку поставте на повільний вогонь і зніміть, коли почне підійматися кавова пінка, зніміть турку з вогню.

Як тільки пінка опуститься, повторіть процес двічі. Зачекайте 1 хвилину, поки осяде кавова гуща і налийте напій в чашку. За бажанням додайте цукор і корицю.

Корисні поради

Варто знати, що наліт від молока залишається на дні джезви, тому вогонь має бути несильним, а після приготування ретельно помийте турку.

Пам’ятайте про те, що молоко може згорнутись. Тому обов’язково спостерігайте за температурою і беріть лише свіже молоко.

Рецепт приготування кави без води (фото: Freepik)