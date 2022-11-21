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Експерт із здорового харчування розповів, чи можна пити каву на голодний шлунок

Чи можна пити каву натщесерце (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Кава є запорукою бадьорості зранку. Проте чи можна пити її натщесерце без шкоди для здоров'я, досі точаться суперечки.

Про те, як впливає кава на організм, розповів в Іnstagram експерт із здорового харчування і фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Чи може кава нашкодити зранку

Прихильники правильного харчування стверджують, що каву натщесерце пити не можна. Бо вона симулює виділення шлункового соку, який разом хлорогеновою кислотою, яка міститься в каві, роз'їдає стінки шлунка. Адже їжі нема і шлунок починає їсти свою плоть.

"Кава дійсно стимулює виділення шлункового соку. Проте кислотність напою - ph 5, а у шлункового соку - 1-2. Чим менше число - тим кисліше середовище. І те, що виділяється шлунковий сік при споживанні кави - це не проблема, бо це відбувається і при спогляданні їжі, або відчутті її запаху. І при цьому шлунок себе не з'їдає, бо захищається від кислоти, виділяючи спеціальний слиз, що покриває його стінки", - пише експерт.

Також є ряд продуктів, які мають таку ж кислотність як кава, або більшу. Це - абрикоси, апельсини, банани, виноград, груші, грейпфрут, родзинки, малина, яблука і багато інших. Якщо вірити, що каву натщесерце не можна, то й перелічених продуктів - теж.

"Поширена думка, що кава може спровокувати виразку шлунку. Проте жодних наукових досліджень по даній темі не проводили", - додає фітнес-тренер.

Чи справді кава збільшує рівень гормону стресу

Ще одним аргументом прихильників правильного харчування є те, що кава стимулює виділення кортизолу - гормону стресу.

"Кава дійсно сприяє виділенню кортизолу. Проте пік секреції його припадає саме на ранок. Та й сам кортизол - це не погано, а погано - хронічно високий його рівень. А це вже не про каву, а про психоемоційні стани. Кавоманам варто бути спокійними - їхній організм уже звик до кофеїну і не виробляє багато кортизолу у відповідь на гарячий напій. Тому кава натщесерце не шкідливо. Смакуйте її", - пише Мандзяк.

Читайте також про те, які міфи про каву заважають нам насолоджуватись напоєм.

Раніше ми розповідали, які твердження про шкоду цукру виявились міфами.

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