Кава може допомогти схуднути: скільки чашок на день потрібно пити і коли

Ні для кого не секрет, що кофеїн може стати ідеальним супутником на шляху до зниження ваги, але скільки вам потрібно щодня, щоб скинути зайві кілограми?

Експерти Теммі Лакатос Шеймс та Ліссі Лакатос стверджують, що рекомендованою дозою має бути від 200 до 400 мг, залежно від розміру кружки та в середньому - це дві-п'ять чашок кави на день.

Це узгоджується з дослідженням Гарвардської школи охорони здоров'я імені Т.Ч. Чан показав, що чотири чашки кави на день можуть знизити жирові відкладення приблизно на 4%.

"Кава містить кофеїн, який має термогенну дію і може прискорити обмін речовин, допомагаючи спалювати більше калорій. Деякі дослідження показали, що це може допомогти знизити ІМТ, масу тіла та жирові відкладення. Кава також може приборкати апетит і зменшити почуття голоду", - розповіли The Nutrition Twins.

Дослідження показують, що вживання кави перед їдою може зменшити кількість калорій, які ви з'їдаєте під час наступного прийому їжі, навіть якщо ви п'єте каву за чотири години до їди. Кава також містить хлорогенову кислоту, яка, як було доведено, прискорює спалювання жиру та може допомогти уповільнити засвоєння вуглеводів.

"Пам'ятайте, що, додаючи в каву вершки, незбиране молоко або цукор, ви можете легко компенсувати будь-які калорії, які ви спалюєте від кави. Насправді нове дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, показало, що вживання чашки кави на день може допомогти у втраті ваги, але, якщо додати чайну ложку цукру, це зводить нанівець користь", - зазначили експерти.