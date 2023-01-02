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Кава по 15 гривень: "Пташка" розповіла, про що найбільше мріє в Новому році

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Понеділок 02 січня 2023 16:27
Кава по 15 гривень: "Пташка" розповіла, про що найбільше мріє в Новому році "Пташка" з Азовсталі розповіла, про що мріє в Новому році (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка" з Азовсталі поділилася, про що дуже мріє у Новому 2023 році. Звісно, всі її плани націлені на перемогу України.

Про це парамедик розповіла журналістам ТСН.

Про що мріє "Пташка"

Після того, як Катерина вийшла на свободу, вся її діяльність була зосереджена на висвітленні війни в Україні. З цією місією вона об'їздила багато країн, розповідаючи там про події та проводячи різноманітні акції.

"В основному це медійне висвітлення полону, або це дипломатична робота, або це волонтерство. Оскільки я стала відома на широкий загал, це не моя заслуга, українці це зробили самі, а отже треба це використовувати на благо України", - каже дівчина.

Кава по 15 гривень: &quot;Пташка&quot; розповіла, про що найбільше мріє в Новому році

Катя обіймає свого побратима (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Наразі 21-річна військова вважає своїм головним завданням звільнення з полону всіх побратимів та території України від окупантів.

"Основне моє завдання - це звільнення полонених і територій. Тобто це українська війна. Тому я виступала (на "Голосі країни" - ред.) і хотіла нагадати - ми сильні, ми тримаємося", - розповідає "Пташка".

Катя вперто оминає тему полону, аргументуючи це тим, що воно не варте висвітлення. До того ж багато її знайомих досі не на волі, тому це питання дуже болить.

Кава по 15 гривень: &quot;Пташка&quot; розповіла, про що найбільше мріє в Новому році

"Пташка" нічого не розповідає про час перебування в полоні (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

І хоч парамедик і каже, що стала дуже товстошкірою, вона все ще плаче через втрату друзів.

"Єдина тема, яка мене може змусити плакати - це мій найкращий друг, історія зі смертю мого найкращого друга. Сльозами не допоможеш ні горю, ні звільнити Україну. Звільнимо від напасті і будемо плакати і сміятися, і співати - все разом", - не падає духом "Пташка".

Минулий рік став дуже складним для військової, проте вона каже, що 2022 об'єднав українців, і зараз це надзвичайно важливо.

Кава по 15 гривень: &quot;Пташка&quot; розповіла, про що найбільше мріє в Новому році

У Новому році в парамедика одне бажання - перемога України (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Якесь особисте, яскраві події зупинилися в момент, коли померли мої найкращі люди на війні. Люди стали більш об'єднаними і більш свідомим, стрепенулися. Мене насправді дуже тішить, що наша лють, наш біль і наш гнів проєктуються на скажені суми на "Байрактари", - ділиться роздумами дівчина.

А от найзаповітнішою мрією "Пташки" у 2023 році є вільний Маріуполь.

"Моє найбільше бажання - щоб в Маріуполі кава коштувала 15 грн. Ми будемо боротися до кінця, це в нас в крові", - каже вона.

Раніше ми розповідали, який неприємний подарунок залишили на автомобілі Катерини Поліщук.

Також дивіться зворушливе відео, в якому "Пташка" розповіла про смерть коханого на війні.

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Азовсталь Пташка Новий рік