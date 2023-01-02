Кава по 15 гривень: "Пташка" розповіла, про що найбільше мріє в Новому році

Нещодавно Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка" з Азовсталі поділилася, про що дуже мріє у Новому 2023 році. Звісно, всі її плани націлені на перемогу України.

Про що мріє "Пташка"

Після того, як Катерина вийшла на свободу, вся її діяльність була зосереджена на висвітленні війни в Україні. З цією місією вона об'їздила багато країн, розповідаючи там про події та проводячи різноманітні акції.

"В основному це медійне висвітлення полону, або це дипломатична робота, або це волонтерство. Оскільки я стала відома на широкий загал, це не моя заслуга, українці це зробили самі, а отже треба це використовувати на благо України", - каже дівчина.

Катя обіймає свого побратима (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Наразі 21-річна військова вважає своїм головним завданням звільнення з полону всіх побратимів та території України від окупантів.

"Основне моє завдання - це звільнення полонених і територій. Тобто це українська війна. Тому я виступала (на "Голосі країни" - ред.) і хотіла нагадати - ми сильні, ми тримаємося", - розповідає "Пташка".

Катя вперто оминає тему полону, аргументуючи це тим, що воно не варте висвітлення. До того ж багато її знайомих досі не на волі, тому це питання дуже болить.

"Пташка" нічого не розповідає про час перебування в полоні (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

І хоч парамедик і каже, що стала дуже товстошкірою, вона все ще плаче через втрату друзів.

"Єдина тема, яка мене може змусити плакати - це мій найкращий друг, історія зі смертю мого найкращого друга. Сльозами не допоможеш ні горю, ні звільнити Україну. Звільнимо від напасті і будемо плакати і сміятися, і співати - все разом", - не падає духом "Пташка".

Минулий рік став дуже складним для військової, проте вона каже, що 2022 об'єднав українців, і зараз це надзвичайно важливо.

У Новому році в парамедика одне бажання - перемога України (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Якесь особисте, яскраві події зупинилися в момент, коли померли мої найкращі люди на війні. Люди стали більш об'єднаними і більш свідомим, стрепенулися. Мене насправді дуже тішить, що наша лють, наш біль і наш гнів проєктуються на скажені суми на "Байрактари", - ділиться роздумами дівчина.

А от найзаповітнішою мрією "Пташки" у 2023 році є вільний Маріуполь.

"Моє найбільше бажання - щоб в Маріуполі кава коштувала 15 грн. Ми будемо боротися до кінця, це в нас в крові", - каже вона.