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"Ікону треба брати з собою": "Пташка" із Азовсталі показала, який "подарунок" залишили їй на автівці

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 16:12
"Ікону треба брати з собою": "Пташка" із Азовсталі показала, який "подарунок" залишили їй на автівці Катерина Поліщук показала, який їй "подарунок" залишили на авто (instagram.com.ptashka.from.azovstal)
Автор: Тетяна Самарук

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" показала, який "подарунок" їй залишили на капоті авто.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку видно, що хтось поклав на авто захисниці кістку якоїсь тварини.

"Щастя, здоров'я і подаруночок зранку. Ікону треба було брати з собою. Цвинтарної землі добре що не поклали", - написала парамедикиня.

&quot;Ікону треба брати з собою&quot;: &quot;Пташка&quot; із Азовсталі показала, який &quot;подарунок&quot; залишили їй на автівціКатерина Поліщук показала "подарунок", який їй залишили на авто (скрін)

Захисниця також припустила, що кістку на машині могла залишити ворона або ж це був якийсь магічний "підклад". Однак, "Пташка" заявила, що подібного вона не боїться.

Також Катерина зазначила, що світлим людям нема чого боятися подібних витівок.

"Не хвилюйтеся, темна магія світлим людям не страшна", - додала Катерина.

&quot;Ікону треба брати з собою&quot;: &quot;Пташка&quot; із Азовсталі показала, який &quot;подарунок&quot; залишили їй на автівці

Катерина Поліщук показала подарунок, який їй залишили на авто (скрін)

Раніше "Пташка" показувала свого нареченого, який загинув на війні.

Також Катерина розповідала, чи братиме участь у "Голосі країни".

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Пташка Катерина Поліщук