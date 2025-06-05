Катя Осадча поділилася рідкісним фото з батьком і зізналася, чим найбільше на нього схожа

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Річ у тім, що сьогодні, 5 червня, батько телеведучої святкує свій день народження.

У публікації зірка також розповіла, які риси характеру і зовнішності успадкувала від батька, розчуливши шанувальників.

"Тату, з днем народження. Многая літа. Любимо тебе", - зазначила телеведуча.

Катя Осадча показала батька (фото: instagram.com/kosadcha)

Крім того, вона розповіла, чим саме вона схожа на батька.

"П'ять рис, якими я схожа на тата? Безкомпромісністю, трудоголізмом, любов'ю до ремонтів, будівництва, любов'ю до мистецтва. Я виросла в руках з альбомами імпресіоністів. Обожнюю імпресіоністів, так само, як і тато", - підкреслила телеведуча.

Крім того, ведуча зазначила, що зовнішністю вона також схожа на батька.

"І зростом, і розміром ноги, судячи з усього, я також у тата. І діти мої схожі на мого тата", - підсумувала вона.

Як відреагували в мережі

Фоловери Осадчої одразу ж взялися коментувати її нову публікацію:

"Неймовірно схожа на тата, вітаю з іменинником"

"Ваш батько був клієнтом мого банку, тому знаю його дуже добре. Доброзичливий, ввічливий і скромний"

"Щирі вітання вашому татові".

Катя Осадча з батьком (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що батька Осадчої звати Олександр. Він - генеральний директор ДП ВО "Київприлад". Мама - домогосподарка, за професією бібліотекар. Також у зірки є брат, який молодший за неї на кілька років. Він живе за кордоном.