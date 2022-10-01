Катували та кидали "на підвал": вчителі розповіли, як росіяни знищували українську освіту у Харківській області
Російські військові під час окупації Харківської області нищили все українське, зокрема і сферу освіти. Вчителів катували та змушували русифікувати дітей.
Про це пише BBC Україна.
Після звільнення з'ясувалися факти знущань з вчителів та нищення української освіти. Також в області знайшли масові могили й катівні.
Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі змогли частину книг сховати й таким чином урятувати.
У серпні представники російської окупаційної влади розшукали Лілію Сіроус, адміністраторку школи № 3 у Балаклії, і вручили їй список із понад 2200 підручників, художніх книжок, шкільних методичок, що підлягали конфіскації й подальшій утилізації. Зокрема, це усі книги, які були пов'язані з Україною.
Лілії Сіроус наказали знищити тисячі українських підручників, натомість вона їх сховала (BBC News Україна)
Також росіяни переслідували вчителів та кидали їх до в'язниці "найактивніших".
Директорку Іванівського ліцею Лідію Тільну вивезли й катували, змушували ставати на коліна. Жінку 5 діб тримали у катівні без їжі й води.
Вчителька розповіла про знущання російських військових у Харківській області (скрін)
Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати (70-80 тисяч російських рублів на місяць (понад 1100 доларів) за русифікацію українських дітей.
Однак, ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Інші вчителі кажуть, що вони українці й знали, що їх звільнять.
Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.
На початку вересня ЗСУ звільнили Харківську область. Зараз вчителі зі сльозами на очах показують врятовані ними книжки й прапори. Педагоги кажуть, що Росія готує такий самий сценарій для тих територій, де відбуваються так звані референдуми.
До того ж жінка тепер з гордістю показує врятовані нею два українських стяги: менший - з власного кабінету, більший - з флагштока школи.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі в школах першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".
Також ми писали, що українка після закінчення школи отримала доларову премію.