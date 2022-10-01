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Катували та кидали "на підвал": вчителі розповіли, як росіяни знищували українську освіту у Харківській області

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Харківська область , Субота 01 жовтня 2022 20:33
Катували та кидали "на підвал": вчителі розповіли, як росіяни знищували українську освіту у Харківській області Вчителі розповіли про знущання окупантів у Харківській області (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові під час окупації Харківської області нищили все українське, зокрема і сферу освіти. Вчителів катували та змушували русифікувати дітей.

Про це пише BBC Україна.

Після звільнення з'ясувалися факти знущань з вчителів та нищення української освіти. Також в області знайшли масові могили й катівні.

Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі змогли частину книг сховати й таким чином урятувати.

У серпні представники російської окупаційної влади розшукали Лілію Сіроус, адміністраторку школи № 3 у Балаклії, і вручили їй список із понад 2200 підручників, художніх книжок, шкільних методичок, що підлягали конфіскації й подальшій утилізації. Зокрема, це усі книги, які були пов'язані з Україною.

Катували та кидали &quot;на підвал&quot;: вчителі розповіли, як росіяни знищували українську освіту у Харківській областіЛілії Сіроус наказали знищити тисячі українських підручників, натомість вона їх сховала (BBC News Україна)

Також росіяни переслідували вчителів та кидали їх до в'язниці "найактивніших".

Директорку Іванівського ліцею Лідію Тільну вивезли й катували, змушували ставати на коліна. Жінку 5 діб тримали у катівні без їжі й води.

Катували та кидали &quot;на підвал&quot;: вчителі розповіли, як росіяни знищували українську освіту у Харківській областіВчителька розповіла про знущання російських військових у Харківській області (скрін)

Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати (70-80 тисяч російських рублів на місяць (понад 1100 доларів) за русифікацію українських дітей.

Однак, ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Інші вчителі кажуть, що вони українці й знали, що їх звільнять.

Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.

На початку вересня ЗСУ звільнили Харківську область. Зараз вчителі зі сльозами на очах показують врятовані ними книжки й прапори. Педагоги кажуть, що Росія готує такий самий сценарій для тих територій, де відбуваються так звані референдуми.

До того ж жінка тепер з гордістю показує врятовані нею два українських стяги: менший - з власного кабінету, більший - з флагштока школи.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі в школах першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

Також ми писали, що українка після закінчення школи отримала доларову премію.

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