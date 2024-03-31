Католицький Великдень: що треба зробити, заборони і традиції свята

В цю неділю, 31 березня, католики відзначають одне з найбільших свят у християнстві - Великдень, день, коли воскрес Христос. Частина звичаїв притаманна й для православного Великодня, а в дечому є різниця.

Про те, як відзначають католицький Великдень та що не можна робити цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому дати Великодня відрізняються

В той час як православні християни відзначатимуть Великдень 5 травня, католики святкують сьогодні. Така значна різниця в датах виникла через те що протестанти та католики відраховують дату Великодня від астрономічного рівнодення. Православні ж християни вираховують дату від рівнодення за юліанським календарем.

І хоча неперехідні свята з 1 вересня 2023 року відзначають за новоюліанським і григоріанським календарями, різниця в 13 днів між календарями впливає на розрахунок - тому іноді може виникати значна різниця, а іноді - дати святкувань збігаються.

Традиції католицького Великодня

До Великодня християни готуються постом, в який відмовляються від їжі тваринного походження. Водночас для католиків піст менш жорсткий, ніж для православних.

Останній - Страсний - тиждень перед святом особливо важливий: протягом цього часу згадують останні дні земного життя Христа. У католицьких церквах з Великого Четверга до Великодня не можна дзвонити у дзвони на знак жалоби.

Протягом цього часу до свята печуть пасху або кекси, фарбують яйця та готують індичку - до Великодня підготовка має завершитися.

У вечір напередодні Великодня вмиваються святою водою та приносять додому освячену свічку.

В день Великодня проводяться богослужіння, хресний похід, відзначають вихід з посту поїданням крашанок та пасок в родинному колі.

Цікавою традицією є пошук у траві крашанок, які можна замінити навіть на шоколадні яйця - вважалося, що їх приносить кролик, символ родючості.

Наступний після Великодня тиждень, Світлу седмицю, відпочивають, запрошують у гості та відвідують родичів.

Що не можна робити

Як і на всі свята, на Великдень не можна сваритися, лихословити або ж бажати комусь зла. Не варто викидати ту їжу, яка була освячена - радять залишити пташкам або тваринам. Сьогодні також не радять вінчатися.

Крім цього, на Великдень заборонена праця, варто утриматися від хатньої роботи.