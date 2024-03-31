Католицький Великдень: що треба зробити, заборони і традиції свята
В цю неділю, 31 березня, католики відзначають одне з найбільших свят у християнстві - Великдень, день, коли воскрес Христос. Частина звичаїв притаманна й для православного Великодня, а в дечому є різниця.
Про те, як відзначають католицький Великдень та що не можна робити цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, DayToday, Wikipedia, РадіоТрек.
Чому дати Великодня відрізняються
В той час як православні християни відзначатимуть Великдень 5 травня, католики святкують сьогодні. Така значна різниця в датах виникла через те що протестанти та католики відраховують дату Великодня від астрономічного рівнодення. Православні ж християни вираховують дату від рівнодення за юліанським календарем.
І хоча неперехідні свята з 1 вересня 2023 року відзначають за новоюліанським і григоріанським календарями, різниця в 13 днів між календарями впливає на розрахунок - тому іноді може виникати значна різниця, а іноді - дати святкувань збігаються.
Традиції католицького Великодня
До Великодня християни готуються постом, в який відмовляються від їжі тваринного походження. Водночас для католиків піст менш жорсткий, ніж для православних.
Останній - Страсний - тиждень перед святом особливо важливий: протягом цього часу згадують останні дні земного життя Христа. У католицьких церквах з Великого Четверга до Великодня не можна дзвонити у дзвони на знак жалоби.
Протягом цього часу до свята печуть пасху або кекси, фарбують яйця та готують індичку - до Великодня підготовка має завершитися.
У вечір напередодні Великодня вмиваються святою водою та приносять додому освячену свічку.
В день Великодня проводяться богослужіння, хресний похід, відзначають вихід з посту поїданням крашанок та пасок в родинному колі.
Цікавою традицією є пошук у траві крашанок, які можна замінити навіть на шоколадні яйця - вважалося, що їх приносить кролик, символ родючості.
Наступний після Великодня тиждень, Світлу седмицю, відпочивають, запрошують у гості та відвідують родичів.
Що не можна робити
Як і на всі свята, на Великдень не можна сваритися, лихословити або ж бажати комусь зла. Не варто викидати ту їжу, яка була освячена - радять залишити пташкам або тваринам. Сьогодні також не радять вінчатися.
Крім цього, на Великдень заборонена праця, варто утриматися від хатньої роботи.
До речі, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень православні християни.
А також писали про те, як дотримуватися Великого посту.