Католическая Пасха: лучшие поздравления в картинках, стихах и открытках

Католическая Пасха 2020 празднуется 12 апреля. Этот день считается одним из главных христианских праздников, так как связан с Воскрешением Иисуса Христа, с возрождением жизни и дарованием людям возможности обрести вечную жизнь. Праздник Пасхи светлый и добрый и с ним принято поздравлять также, как и с Рождеством. STYLER подготовил самые искренние и красивые поздравления с праздником.

История не донесла до нас точной даты Воскресения Господа, мы знаем лишь, что это было весной, когда иудеи праздновали Песах. Однако христиане не могли не отмечать столь великое событие, поэтому в 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Как поздравить близких с Пасхой? Мы собрали самые красивые и искренние поздравления с праздником.

Поздравления, открытки и картинки (фото из открытого доступа)

***

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Мир полон радости, чудес.

В день этой светлой благодати

Желаю счастья многократно.

Пусть Бог с небес Вам путь укажет,

Осуществится всё, что важно.

На протяженьи многих лет

Вас озаряет Божий свет.

Поздравления с Пасхой в стихах

Христос воскресе — говорят!

Христос воскрес — и каждый рад

Наполнить снова сердце

Любовью и надеждой!

Пусть вера вас не покидает,

Печали все, как снег, растают!

Унынья нету и следа!

Воскрес воистину! Ура!

***

Поздравляю вас, Христос воскрес!

Желаю в светлый праздник Пасхи

Вам исполнения всех чудес,

И жить прекрасно, словно в сказке!

Пускай все светлые мечты

В сей день легко осуществятся,

Пусть будут помыслы чисты,

А души счастьем озарятся!

***

Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!

Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.

Пусть счастье в каждый дом придёт,

И чудо непременно у всех произойдёт!

Пусть любовь в семье у вас живёт,

А с ней здоровье, ласка и везение.

Пусть светлый праздник радость принесёт,

Всегда хорошим будет настроение.

***

Пышных куличей на стол,

Радость пусть спешит в ваш дом,

Благодать пускай придет,

Счастье прочно в жизнь войдет.

Чтоб достатка полна чаша,

Без тревог была жизнь ваша.

Ангелы поют с небес:

"Христос воистину воскрес!"

***

С Воскресением Христовым!

Пасха - это праздник важный,

В этот день такой чудесный

Должен быть счастливым каждый,

Вам желаем благ, удачи,

Пусть Господь оберегает,

Крепким будет пусть здоровье,

А печали исчезают!

***

Пасха светлая пришла!

Вам желаю я тепла,

Мира, света, бодрости,

Красоты и стройности.

Быть здоровыми на годы,

Не грустить в дни непогоды.

Счастье будет там, где вы.

Светлых благ вам и любви.

***

Я в этот светлый праздник Пасхи

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб Бог взял радужные краски

И жизнь раскрасил в благодать!

Пусть это Божье воскресенье

Подарит счастье и здоровье,

Желаний добрых исполнение,

Чтоб мир наполнился любовью!

***

Светлый праздник наступает,

Слышен звон колоколов…

С Воскресением поздравляем,

И кулич уже готов.

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

***

Светлый праздник воскресенья,

Тихо в дом стучится твой,

И в душе царит веселье,

В сердце — вера и покой,

И наступит благодатный,

День свершений и чудес,

Когда все вам отвечают:

"Да, воистину, воскрес!"

Ранее мы писали о том, какой молитвой освятить вербу, чтоб в доме было счастье и достаток целый год.