Католическая Пасха: лучшие поздравления в картинках, стихах и открытках

Красивые поздравления с католической Пасхой 12 апреля в СМС, открытках и картинках для Вайбера и не только
Католическая Пасха 2020 празднуется 12 апреля. Этот день считается одним из главных христианских праздников, так как связан с Воскрешением Иисуса Христа, с возрождением жизни и дарованием людям возможности обрести вечную жизнь. Праздник Пасхи светлый и добрый и с ним принято поздравлять также, как и с Рождеством. STYLER подготовил самые искренние и красивые поздравления с праздником.
История не донесла до нас точной даты Воскресения Господа, мы знаем лишь, что это было весной, когда иудеи праздновали Песах. Однако христиане не могли не отмечать столь великое событие, поэтому в 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.
Как поздравить близких с Пасхой? Мы собрали самые красивые и искренние поздравления с праздником.
Поздравления, открытки и картинки (фото из открытого доступа)
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Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Мир полон радости, чудес.
В день этой светлой благодати
Желаю счастья многократно.
Пусть Бог с небес Вам путь укажет,
Осуществится всё, что важно.
На протяженьи многих лет
Вас озаряет Божий свет.
Христос воскресе — говорят!
Христос воскрес — и каждый рад
Наполнить снова сердце
Любовью и надеждой!
Пусть вера вас не покидает,
Печали все, как снег, растают!
Унынья нету и следа!
Воскрес воистину! Ура!
***
Поздравляю вас, Христос воскрес!
Желаю в светлый праздник Пасхи
Вам исполнения всех чудес,
И жить прекрасно, словно в сказке!
Пускай все светлые мечты
В сей день легко осуществятся,
Пусть будут помыслы чисты,
А души счастьем озарятся!
***
Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!
Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.
Пусть счастье в каждый дом придёт,
И чудо непременно у всех произойдёт!
Пусть любовь в семье у вас живёт,
А с ней здоровье, ласка и везение.
Пусть светлый праздник радость принесёт,
Всегда хорошим будет настроение.
***
Пышных куличей на стол,
Радость пусть спешит в ваш дом,
Благодать пускай придет,
Счастье прочно в жизнь войдет.
Чтоб достатка полна чаша,
Без тревог была жизнь ваша.
Ангелы поют с небес:
"Христос воистину воскрес!"
***
С Воскресением Христовым!
Пасха - это праздник важный,
В этот день такой чудесный
Должен быть счастливым каждый,
Вам желаем благ, удачи,
Пусть Господь оберегает,
Крепким будет пусть здоровье,
А печали исчезают!
***
Пасха светлая пришла!
Вам желаю я тепла,
Мира, света, бодрости,
Красоты и стройности.
Быть здоровыми на годы,
Не грустить в дни непогоды.
Счастье будет там, где вы.
Светлых благ вам и любви.
***
Я в этот светлый праздник Пасхи
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб Бог взял радужные краски
И жизнь раскрасил в благодать!
Пусть это Божье воскресенье
Подарит счастье и здоровье,
Желаний добрых исполнение,
Чтоб мир наполнился любовью!
***
Светлый праздник наступает,
Слышен звон колоколов…
С Воскресением поздравляем,
И кулич уже готов.
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
***
Светлый праздник воскресенья,
Тихо в дом стучится твой,
И в душе царит веселье,
В сердце — вера и покой,
И наступит благодатный,
День свершений и чудес,
Когда все вам отвечают:
"Да, воистину, воскрес!"
Ранее мы писали о том, какой молитвой освятить вербу, чтоб в доме было счастье и достаток целый год.