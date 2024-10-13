Катерина Кухар показала рідкісні кадри з 15-річним сином-красенем

Так, зірка знову вирішила влаштувати разом зі своїм старшим нащадком професійну фотосесію.

Також вона висловила стурбованість з приводу впливу штучного інтелекту. Балерина зазначає, що сучасні діти, зіштовхнувшись із проблемами чи запитаннями, одразу звертаються за відповідями до технологій, замість того, щоб намагатися знайти рішення самостійно.

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"Ти сидиш, намагаєшся видати мудру пораду, підкріплену роками життєвого досвіду, а вони, не відриваючись від екранів: "ChatGPT сказав, що ти не права". Бан. Бан на твої багаторічні знання, бо штучний інтелект сказав інакше. Окей, добре. ChatGPT знає більше. Він у них тепер і вчитель, і коуч, і друг", - сказала Катерина.

Кухар зізнається, що її лякає, як діти повністю покладаються на штучний інтелект, бо вона не знає, яким чином це вплине на їхнє майбутнє. Вона впевнена, що технології не зможуть замінити людину, але певні правила вони точно встановлюватимуть.

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"Це тривожно, правда? Що наші діти більше довіряють бездушній машині, ніж нам? Яке майбутнє чекає на нас і їх? Чи не пошкодує людство, що в один момент обрало шлях штучного інтелекту? Може, він нас і не замінить, але от правила гри точно почне диктувати. І коли-небудь, можливо, ми опинимося у світі, де людині залишиться тільки одне запитання: "ChatGPT, а що тепер?", - поділилася думками танцівниця.

Реакція юзерів

Користувачі мережі зазначили, що її син виглядає як зірка Голлівуду, а також погодилися з роздумами знаменитостей про підлітків.

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Гарний хлопець. Складний вік. Переживете. І буде все добре

Боже, як гарно сформульовано. Кожне слово, кожна фраза - прям в десятку, прям запікається в серці

Що відомо про особисте життя Катерини Кухар

Катерина Кухар вийшла заміж у дуже молодому віці, проте про свій перший шлюб вона говорить стримано.

Її чоловік, закінчивши хореографічне училище, вирішив змінити кар'єру і зайнявся бізнесом. Згодом у стосунках з'явилися розбіжності, і подружжя почало втрачати взаєморозуміння. Особливо важким випробуванням для пари стала втрата першої дитини.

Після цього Катерина повернулася до роботи, а незабаром дізналася, що знову вагітна. Це стало моментом переоцінки багатьох аспектів її життя. На сьомому місяці вагітності вона розлучилася, і син Тимур народився вже в той час, коли Катерина була сама.

Проте з перших днів її підтримував Олександр Стоянов, її партнер по сцені та близький друг. Згодом їхня дружба переросла в роман, і Олександр став для Тимура справжнім батьком. Пізніше в них народилася донька Анастасія.

Катерина Кухар з донькою (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Чутки про розлучення зі Стояновим

Восени минулого року почали ходити чутки про можливий розрив стосунків Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Все почалося з того, що балерина змінила зачіску і заявила, що жінка часто йде до перукаря, коли в її особистому житті відбуваються зміни.

У цей же час Стоянов перестав називати її дружиною, а лише "мамою його дітей". Пізніше Катерина згадала, що їхні з чоловіком шляхи розійшлися, проте більш детальних пояснень пара не надала.

Катерина Кухар зі Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)