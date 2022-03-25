Что категорически запрещено публиковать в социальных сетях: за это могут строго наказать

В законопроект №7189 "О внесении изменений в Криминальный и Криминально процессуальный кодекс Украины об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения" внесли статью 114-2.

Наказание за распространение данных о направлении или перемещении оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, тянет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Если указанные выше правонарушения совершены по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государства-агрессору, или они повлекли за собой тяжелые последствия – лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Что нельзя публиковать в социальных сетях

Ракеты, которые летят или куда-то попали

Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы

Перемещения украинских военных, военные объекты

Работу Противовоздушной обороны

Место обстрела или попадания снаряда

Адреса, визуальной привязки или координаты боев

Номера автомобилей, бронетехники

Потерпевших или погибших (Кроме официальных данных)

В МВС Украины призывают ответственно отнестись к этим запретам, так как враг может отслеживать сообщения и корректировать удары.

За такие нарушения будет криминальная ответственность, так как это помощь врагу, даже если она не специальная.

Кроме того, ваши фотографии или видео могут стать причиной гибели людей, разрушения мирных объектов.