Где категорически нельзя ставить стиральную машину: вы будете удивлены

Почему нельзя устанавливать стиралку в ванной

Во многих домах стиральную машину ставят на кухне или в коридоре. Но, с эстетической точки зрения и из-за шума, многие люди размещают свою стиральную машину в ванной комнате.

Однако, в этом помещении всегда высокая влажность, что не только способствует развитию грибковых бактерий в машине, но и влияет на сам прибор. Влага вызывает коррозию деликатных частей стиральной машины, что уменьшает срок ее службы.

Эксперты советуют размещать стиральную машину в хорошо проветриваемом месте. Если в ванной комнате есть окно, это большой плюс, если его нет, то нужно устанавливать вытяжку или отдать предпочтение другому расположению.

Кроме того, во время работы машины не рекомендуется принимать ванну или душ, поскольку вы рискуете получить удар током. Также не стоит пользоваться феном в ванной комнате, когда большая влажность.

Где лучше установить

Лучшим местом для установки стиральной машины является кухня. Влажность там значительно ниже, и помещение очень часто хорошо проветривается.

Отметим, для того, чтобы безопасно подсоединить стиральную машину и соответствовать стандартам электромонтажа, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Однако, если на кухне все же нет места для стиральной машины, то для того, чтобы разместить ее в ванной, нужно соблюдать следующие стандарты: