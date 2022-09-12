Де категорично не можна ставити пральну машину: ви будете здивовані

Чому не можна встановлювати пральну машину у ванній

У багатьох будинках пральну машину ставлять на кухні або в коридорі. Але, з естетичної точки зору і через шум, багато людей розміщують свою пральну машину у ванній кімнаті.

Однак, у цьому приміщенні завжди висока вологість, що не тільки сприяє розвитку грибкових бактерій в машині, але і впливає на сам пристрій. Волога спричиняє корозію делікатних частин пральної машини, що зменшує термін її служби.

Експерти радять розміщувати пральну машину у добре провітрюваному місці. Якщо у ванній кімнаті є вікно, це великий плюс, якщо ж його немає, то потрібно встановлювати витяжку або віддати перевагу іншому розташуванню.

Крім того, під час роботи машини не рекомендується приймати ванну або душ, оскільки ви ризикуєте отримати удар струмом. Так само не варто користуватися феном у ванній кімнаті, коли велика вологість.

Де краще встановити

Найкращим місцем для встановлення пральної машини є кухня. Вологість там значно нижча, і приміщення дуже часто добре провітрюється.

Зазначимо, для того, щоб безпечно під'єднати пральну машину та відповідати стандартам електромонтажу, варто звернутися за допомогою до спеціаліста.

Однак, якщо на кухні все ж таки немає місця для пральної машини, то для того, щоб розмістити її у ванній, потрібно дотримуватись таких стандартів: