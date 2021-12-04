Катастрофически не хватает времени? Эти советы помогут вам решить проблему

Выделите время на отдых

При планировании своих графиков и расписаний мы постоянно забываем выделить время на отдых.

Зачастую время после рабочего дня у нас занято то же делами, но бытовыми и семейными. Поэтому на отдых остается только сон.

Задачи и встречи идут таких плотным графиком, что любой форс-мажор способен обрушить весь намеченный план на день.

А отдых жизненно необходим, так как он помогает успевать больше и справляться с задачами легче и качественнее.

В состоянии цейтнота и усталости мы намного хуже выполняем свои задачи обязанности как на работе, так и дома.

Используйте паузы с пользой

Вам пришлось ожидать клиента, который застрял в пробке? Или посидеть в очереди к врачу?

Не беда, всегда носите с собой планшет, блокнот или книгу. А паузу используйте для чтения, заметок, ответов на рабочие письма.

Записывайте

Не доверяйте своей памяти, так как удержать в голове абсолютно все невозможно.

Делайте заметки, составляйте планы, списки важных дел, необходимых звонков – в блокноте или смартфоне.

Записывайте важные идеи, полезные советы, ссылки, имена и контакты. Это позволит вам сэкономить кучу времени на поиски необходимой информации.

Создайте шаблоны

Треть рабочего времени у офисного сотрудника уходит на переписки. Создайте собственные шаблоны на стандартные ответы.

Пусть у вас под руками всегда будет шаблон письма с контактами, приветствием и подписью. Это сэкономит время во время переписки.

Комбинируйте задачи

Если ваши задачи не требуют высокой концентрации, то комбинируйте их. Можно включить аудиокнигу или подкаст в транспорте. Прослушать необходимые аудиосообщения можно во время прогулки или пробежки.

Читайте внимательно

Если есть вероятность того, что в письме, книге, сообщении или тексте информация важная – читайте внимательно, а не по диагонали. Так вы сэкономите время на повторном прочтении и поиске нужной инфы.

Разгружайте мозг

Мозг иногда достигает полной загрузки информацией, планами, задачами и идеями. Остановитесь, запишите самое важное, потом второстепенное.

Так вы освободите место в своей голове и перестанете отвлекаться на назойливые напоминания.

Откажитесь от подписок

Проверьте свои подписки в электронной почте, социальных сетях – отпишитесь от всего, что давно стало неактуальным. Это сэкономит вам время при проверке почты и поиске нужной информации.

Можно создать специальную подписку, в которую письма будут поступать раз в неделю.

Создайте собственные правила и традиции

Неопределенность и неумение принимать решения пожирают ваше время. Придумайте себе собственные установки, правила и традиции.

Например, это может быть четкий график покупки продуктов – по средам и субботам, составление меню на неделю.

Объединяйте задачи

Выделите полчаса-час в день на решение мелких задач: ответы на неважные сообщения, звонки и записи, оплата счетов.

Можно выделить на это время раз в неделю или раз в месяц.

Это поможет вам не отвлекаться на всякие мелочи в течении рабочего дня или недели.

Отвлечение на пару минут потом приводит к потере получаса, так как вернуть вовлеченность назад в работу человек может только через 20-25 минут.