Не катастрофа: Супрун перед выборами 2019 дала важные советы

Выборы президента Украины могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию. Это подтверждают некоторые исследования ученых. Уляна Супрун советует, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности в такой важный период для жизни страны.

Уляна Супрун пишет на своей Facebook-странице, что американские исследователи во время последних выборов в США провели опрос и выяснили, что более 50% американцев назвали президентские выборы "весомым источником стресса".

И. о. министра здравоохранения отмечает, что в Украине нет такой статистики, однако и в соцсетях и на улицах "воздух слишком наэлектризован".

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: GettyImages)

Уляна Супрун дает несколько советов, как уберечься от стресса и сохранить свое психическое и физическое здоровье во время президентской гонки.

Ограничивайте ваше "потребление" медиа

Если непрерывный цикл взаимных обвинений от кандидатов вызывает у вас стресс - ограничьте свое время в медиа. Не смотрите все выступления кандидатов или телепередачи о них, не крутите непрерывно ленту в соцсетях. В предвыборный период сделайте перерыв от СМИ.

Не развивайте дискуссий, которые приведут к конфликту

Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Обращайте внимание на частоту обсуждений с друзьями, членами семьи или сотрудниками. Если таких обсуждений много и они провоцируют стресс - уменьшите их количество.

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: GettyImages)

Признайте, что стресс и тревога за будущее не приносят пользы

Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая тоже касается выборов, но в то же время затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования.

Что бы ни произошло в день выборов - жизнь продолжается

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур - это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией. Не "катастрофизируйте" ситуацию.

Голосуйте

Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент - долг каждого гражданина. Найдите время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать все, что произошло за последние годы в стране. Обязательно ознакомьтесь с программами кандидатов и сделайте осознанный выбор.

Супрун перед выборами 2019 дала важные советы (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Уляна Супрун рассказала об опасности для организма человека долек микропластика, который загрязняет экосистему и попадает в человека с пищей через пищевую цепочку.

Напомним, Уляна Супрун рассказала, что Минздрав отменит больничные в том виде, в котором они есть сейчас - в бумажном. Зато больничные будут оформляться в электронном виде.